هاشنو قرر الاتحاد الأوروبي في حق الشاي المعبأ بالمغرب ﻿

بعد أسابيع قليلة على الضجة التي أثيرت بخصوص وجود مخلفات مبيدات حشرية في بعض أنواع الشاي الموزع بالمغرب، فإن الإتحاد الأوروبي منع دخول 17 شحنة من الشاي المعبأ بالمغرب إلى ثلاث من دول الاتحاد بسبب

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بعد أسابيع قليلة على الضجة التي أثيرت بخصوص وجود مخلفات مبيدات حشرية في بعض أنواع الشاي الموزع بالمغرب، فإن الإتحاد الأوروبي منع دخول 17 شحنة من الشاي المعبأ بالمغرب إلى ثلاث من دول الاتحاد بسبب احتوائها على كميات غير قانونية من مخلفات المبيدات الحشرية ممنوعة بالاتحاد الأوروبي بين سنوات 2012 و2017.

ووفق يومية المساء في عددها الصادر يوم غد الجمعة، فإن الشحنة الأخيرة التي منعها الاتحاد الأوروبي كانت موجهة إلى إسبانيا في 10 من أكتوبر الماضي وتتعلق بالشاي الأخضر بعد أن أظهرت التحاليل التي خضعت لها وجود مخلفات المبيدات الحشرية غير المرخصة بنسبة وصلت إلى 0.0385 ميليغرام بالنسبة لكل كيلوغرام، وأضافت المعطيات ذاتها أن الشحنة الثانية من الشاي التي تم منعها كانت موجهة كذلك إلى إسبانيا في 13 يونيو 2016 بعد أن أظهرت التحاليل وجود مخلفات نفس المبيدات الحشرية بنسبة 0.05 ميليغرام بالنسبة لكل كيلوغرام من الشاي.

وأوضحت المعطيات ذاتها أن شحنات من الشاي منعت من دخول التراب الفرنسي ما بين سنتي 2013 و2015 بعد أن أظهرت التحاليل المخبرية التي أجريت عليها وجود مخلفات مبيدات حشرية ممنوعة داخل الاتحاد الأوروبي ومنعت فرنسا الشحنة الأولى يوم 31 دجنبر 2015 بعد أن اتضح أنها تحتوي على مخلفات مبيد حشري بنسبة وصلت إلى 0.17 ميلغرام للكيلوغرام.