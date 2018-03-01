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فضيحة تحرش جنسي تهز وزارة الخارجية

بتاريــخ : 23 مارس 2018 / 01:59 فضيحة تحرش جنسي تهز وزارة الخارجية | حوادث و حقوق
فضيحة تحرش جنسي تهز وزارة الخارجية
استمع ضباط بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية بولاية أمن الرباط، مؤخرا، إلى أرملة مسؤول دبلوماسي، اتهمت مسؤولا بجمعية الأعمال الاجتماعية لموظفي وزراة الخارجية والتعاون الدولي، بالتحرش الجنسي.

''شوف تيفي''

استمع ضباط بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية بولاية أمن الرباط، مؤخرا، إلى أرملة مسؤول دبلوماسي، اتهمت مسؤولا بجمعية الأعمال الاجتماعية لموظفي وزراة الخارجية والتعاون الدولي، بالتحرش الجنسي.

وحسب ما أوردته يومية الصباح في عددها الصادر ليوم غد الجمعة، فقد أدلت المطالبة بالحق المدني بمعطيات مثيرة في ابتزازها جنسيا مقابل الإفراج عن تعويضاتها المالية، بعدما قتل زوجها قبل سنوات بعاصمة دولة إفريقية في ظروف غامضة.

وأفاد مصدر ''الصباح'' أن وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالرباط، توصل من أرملة المسؤول الهالك بشكاية بتاريخ 12 فبراير الماضي، وبعد الاطلاع على مضمونها ووسائل الإثبات الأولية المقدمة إليه، أشر عليها وأحالها على الضابطة القضائية، كما أمر بموافاته بنتائج الأبحاث التمهيدية في أقرب وقت، واستدعاء المشتبه به بالتحرش ومواجهته بالمطالبة بالحق المدني.

 

 

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المغرب شوف تيفي الهالك التحرش الجنسي وزارة الخارجية والتعاون

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