مستهلكو الصوصيص والكفتة ديال مراكش حضيو راسكم وها علاش ﻿

تمكنت مصالح المكتب الجماعي لحفظ الصحة زوال يومه الخميس، من حجز كمية من النقانق بعد مداهمة منزل بحي إزيكي بتراب مقاطعة المنارة بمراكش.

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تمكنت مصالح المكتب الجماعي لحفظ الصحة زوال يومه الخميس، من حجز كمية من النقانق بعد مداهمة منزل بحي إزيكي بتراب مقاطعة المنارة بمراكش.

وكشفت مصادر محلية أن موظفي المكتب الجماعي لحفظ الصحة انتقلوا إلى المنزل المذكور رفقة السلطة المحلية وعناصر الأمن، حيث تم اقتحام المنزل الذي تحول إلى ما يشبه مصنعا سريا لإعداد النقانق في ظروف وصفت بغير الصحية.

وتضيف المصادر ذاتها، أنه تم حجز كميات من النقانق واللحوم والمعدات التي تستعمل في تصنيع ''الصوصيص''، بالموازاة مع الإجراءات التي باشرتها مصالح الأمن في حق صاحب المحل.

وتعرف مدينة مراكش بتجارة سندويتشات الكفتة والنقانق وغيرها، وتعرف تدفقا لعدد من المواطنين من داخل وخارج المدينة، طيلة السنة، ما يحتم على المستهلكين اختيار أماكن آمنة للأكلات الشعبية.