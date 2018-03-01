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مثير..جهاز كشف الكذب يكشف فضيحة جنسية بين ترامب والممثلة الشهيرة ستورمي دانييلز

بتاريــخ : 23 مارس 2018 / 01:42 مثير..جهاز كشف الكذب يكشف فضيحة جنسية بين ترامب والممثلة الشهيرة ستورمي دانييلز | دولي
مثير..جهاز كشف الكذب يكشف فضيحة جنسية بين ترامب والممثلة الشهيرة ستورمي دانييلز
أثبت اختبار كشف الكذب الذي خضعت له ممثلة الأفلام الإباحية الأمريكية ستورمي دانييلز، أنها ''صادقة'' في قولها إنها أقامت علاقة جنسية مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

شوف تيفي

أثبت اختبار كشف الكذب الذي خضعت له ممثلة الأفلام الإباحية الأمريكية ستورمي دانييلز، أنها ''صادقة'' في قولها إنها أقامت علاقة جنسية مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وقالت مصادر أمريكية ناطقة بالعربية أن ستورمي قالت ''بثقة'' في الاختبار أنها مارست الجنس الكامل ''بدون وقاية'' مع ترامب في 2006.

وينفي ترامب ''بشدة'' إقامة مثل هذه العلاقة، خاصة أنه كان متزوجا من ميلانيا منذ عام 2005، في حين يطالب محامو الرئيس ترامب تعويضا ماليا من ممثلة الأفلام الإباحية بقيمة 20 مليون دولار، بعد خرقها لاتفاق يقضي ''بعدم الكشف عن أية معلومات''، الذي تزعم هي أنه لم يعد ''ساريا''.

وكانت ستورمي زعمت أنها أقامت علاقة جنسية مع ترامب للمرة الأولى في مقابلة مع مجلة ''إن توتش'' عام 2011، ثم خضعت لاختبار كشف الكذب، لكن لم يتم الكشف عن نتيجته على الإطلاق، حتى حصول الشبكة الأمريكية على نسخة من تقرير الاختبار.

 

‫شوف تيفي

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ترامب فضيحة جنسية مجلة أفلام

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