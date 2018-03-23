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بالصورة.. لاعبو المنتخب المغربي في جولة ترفيهية بمدينة تورينو

بتاريــخ : 23 مارس 2018 / 01:39 بالصورة.. لاعبو المنتخب المغربي في جولة ترفيهية بمدينة تورينو | سبور
بالصورة.. لاعبو المنتخب المغربي في جولة ترفيهية بمدينة تورينو
قام لاعبو المنتخب المغربي لكرة القدم، اليوم الخميس بجولة بمدينة تورينو الإيطالية خلال فترة استعدادهم لخوض مباراتهم الودية الأولى أمام منتخب صربيا تأهبا لمنافسات كأس العالم 2018.

شوف سبور

قام لاعبو المنتخب المغربي لكرة القدم، اليوم الخميس بجولة بمدينة تورينو الإيطالية خلال فترة استعدادهم لخوض مباراتهم الودية الأولى أمام منتخب صربيا تأهبا لمنافسات كأس العالم 2018.

وتناقلت مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك صور الحارس منير المحمدي والمهاجم عزيز بوحدوز خلال جولتهما بأرجاء مدينة تورينو قبل خوض حصتهم التدريبية عشية يومه الخميس.

وخاضت المجموعة، حصتها التدريبية الأخيرة بالملعب الأولمبي لتورينو، والتي كانت مفتوحة لوسائل الاعلام قبل المواجهة المرتقبة يوم غد الجمعة.

هذا ويخوض المنتخب المغربي مباراته الودية الثانية يوم الثلاثاء المقبل على أرضية مركب محمد الخامس أمام منتخب أوزبكستان.

 

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