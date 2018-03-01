غريب.. مواطن مغربي مهاجر ذهب للنيابة العامة مطالبا باعتقاله وها علاش ﻿

في سابقة من نوعها وجدت مصلحة النيابة العامة بمحكمة بيرغامو أمام طلب ''غريب'' لمهاجر مغربي مدان في قضية اغتصاب يطالب باستعجال مسطرة اعتقاله بعدما طال صبره نتيجة طول الانتظار لتنفيذ حكم صادر في حقه

شوف تيفي

في سابقة من نوعها وجدت مصلحة النيابة العامة بمحكمة بيرغامو أمام طلب ''غريب'' لمهاجر مغربي مدان في قضية اغتصاب يطالب باستعجال مسطرة اعتقاله بعدما طال صبره نتيجة طول الانتظار لتنفيذ حكم صادر في حقه بالسجن لثلاث سنوات نافذة، بعدما تورط في اغتصاب عاملة بإحدى الهيئات الصحية سنة 2012 وتمت إدانته بثلاث سنوات سجنا نافذة في حكم نهائي سنة 2015.

وكشفت مصادر إيطالية اليوم الخميس أن المهاجر المغربي حمّو اللوز، 59 سنة، بعدما قام بجمع بعض أغراضه الشخصية في حقيبة متوسطة الحجم ليتجه رأسا على عقب إلى المحكمة فجر يوم أمس وبمجرد أن افتتحت أبوابها التجأ إلى مصلحة النيابة العامة ليقدم طلبه الاستعجالي ''من فضلكم أريد الذهاب إلى السجن''.

الموظفون الذين اعتقدوا بداية أن الأمر يتعلق ب ''كاميرا خفية'' سرعان ما تبين لهم أن المهاجر المغربي جدي في طلبه وأن تأخير تنفيذ مسطرة اعتقاله دفعته للالتجاء بنفسه إلى المحكمة أملا في مساعدته.