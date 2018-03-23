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حصري وبالوثائق.. مدير تقني باتحاد تمارة يقدم مقترحا '' للفيفا'' للرفع من إيقاع المباريات

بتاريــخ : 22 مارس 2018 / 23:33 حصري وبالوثائق.. مدير تقني باتحاد تمارة يقدم مقترحا للفيفا للرفع من إيقاع المباريات | سبور
حصري وبالوثائق.. مدير تقني باتحاد تمارة يقدم مقترحا '' للفيفا'' للرفع من إيقاع المباريات
توصلت ''شوف سبور'' بنسخة من المقترح الذي تقدم به عبد الرحيم كلالو اللاعب السابق لفريق الجيش الملكي والمدير التقني لفريق اتحاد تمارة لكرة القدم لجياني أنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم يهدف


'' شوف سبور'' : رشيد محمودي

توصلت ''شوف سبور'' بنسخة من المقترح الذي تقدم به عبد الرحيم كلالو اللاعب السابق لفريق الجيش الملكي والمدير التقني لفريق اتحاد تمارة لكرة القدم لجياني أنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم يهدف إلى تحسين مستوى كرة القدم وخلق الفرجة مع رفع إيقاع المباريات.

ويسعى كلالو من خلال مقترحه الذي توصلت به الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، كما توصلت شوف سبور بنسخة منه أيضا، إلى خلق الفرجة، وذلك بتحويل الركلات التي تصطدم بالعارضة إلى ركنية لصالح الفريق الذي يسيطر على مجريات اللعب.

وقال كلالو في تصريح لـ '' شوف سبور''، أن تحويل الكرة التي ترتطم بالعارضة من ضربة مرمى إلى ركنية ستساهم في خلق الفرجة ومنح إيقاع مرتفع للمباراة، بحكم أن العارضة تعتبر جزء من الفريق الخصم واعتراضها عن التسجيل كما اللاعب الذي يعترض الركلات الخطيرة عن مرماه.

وعرفت كرة القدم، إحداث العديد من التغييرات بما فيها استعمال تقنية الفيديو وكذلك حرمان الحارس من إمساك الكرة بيده في حال أرجعها له المدافع.

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