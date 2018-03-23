التفاصيل الكاملة الخاصة بالمهرجان الدولي لسينما التحريك بمكناس ''فيكام'' ﻿

اختتمت فعاليات النسخة 17 من المهرجان الدولي لسينما التحريك بمكناس، ليلة أمس الأربعاء 21 مارس 2018 في جو مرح وودي، بعد ستة أيام من عروض أفلام التحريك وورشات التكوين واللقاءات.

"شوف تيفي"

اختتمت فعاليات النسخة 17 من المهرجان الدولي لسينما التحريك بمكناس، ليلة أمس الأربعاء 21 مارس 2018 في جو مرح وودي، بعد ستة أيام من عروض أفلام التحريك وورشات التكوين واللقاءات.

وحسب بلاغ توصلت "شوف تيفي" بنسخة منه، فقد احتفت هذه النسخة بالمرأة عبر تكريم ضيفة الشرف المخرجة الأمريكية "بريندا تشابمان" وتقديم "دروس السينما" من طرف الضيفان الاستثنائيان "سوناو كاتابوتشي" من اليابان و"كارلوس سالدانا" البرازيلي والمقيم في الولايات المتحدة الأمريكية.

وأضاف البلاغ أن كلا من "ماردوشي ديفيكو" رئيس "مؤسسة عائشة" و"آلان ميو" مدير المعهد الفرنسي، أكدا على الطابع الاستثنائي لنسخة 2018، التي تميزت ببرمجة فريدة، تخللتها عروض حصرية وغير مسبوقة، بحضور كم هائل من مهنيي سينما التحريك المشهورين عالميا فضلا عن الإقبال الكبير من قبل جمهور شغوف بهذا الفن من مختلف الأعمار.

وأبرز البلاغ أن حصيلة نسخة هذه السنة، تشير إلى أن أزيد من 6000 من الحضور، تابعو عددا هائلا من العروض غير المسبوقة، مثل فيلم "بارفانا، طفولة في أفغانستان"، في عرض أولي بالمغرب، وتابع أكثر من 8000 من أطفال المدارس عروضا للأفلام، بينما وفي إطار برنامج فيكام المغرب، الذي يمتد إلى غاية 30 مارس 2018، يتوقع أن يصل عدد المشاهدين لمختلف العروض المبرمجة في سائر مراكز المعهد الفرنسي، إلى 12000 مشاهد، مشيرا إلى أن مختلف التظاهرات، تستهدف استقطاب ما يزيد عن 30000 زائر.

وبخصوص سجل جوائز "فيكام"، يضيف البلاغ، عادت الجائزة الكبرى للجنة التحكيم، المشكلة خصيصا من النساء، إلى "نادية مانكوليني" عن فيلمها القصير "Torre"، مع التذكير إلى أن هذه اللجنة تترأسها المخرجة الفرنسية "سيلين سياما" وتتكون من الفنانة والرسامة المغربية "زينب بنجلون" والمخرجة الفرنسية الهولندية "مونيك رونو"، وعادت جائزة "الإشادة الخاصة من لجنة التحكيم" إلى "إيلودي ديرمانج" عن فيلمها القصير "Intimity". أما جائزة الجمهور فعادت بالتساوي إلى جيل كوفليي عن فيلم " (Fool Time) Job، "وأيام" للمخرجة المغربية "صوفيا الخياري، وحاز كل من فيلم "Tapettes" لـ"ألكسيس فاندرسميسن" وفيلم "La Mort, Père et fils" لـ"دينيس فالكنويتز" و"وينشلوس"، بالتوالي على جائزة أحسن أفلام الطلبة وجائزة لجنة التحكيم الشابة.

في المقابل، وفي فئة الأفلام الطويلة، حاز "سوناو كاتابوتشي"، عن تحفته "Dans un recoin de ce monde"، على جائزة أحسن فيلم طويل، بينما عادت جائزة الجمهور إلى "أوليفي كوسو" عن فيلمه "Un homme est mort".