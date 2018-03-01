هذه حقيقة تدهور الحالة الصحية لعدد من معتقلي أحداث الحسيمة ﻿

أكدت إدارة السجن المحلي عين السبع 1 أن ثلاثة من المعتقلين على خلفية أحداث الحسيمة قد عرضوا على طبيب المؤسسة بسبب مشاكل في الأذن لأحدهم، وأعراض الشقيقة وارتفاع درجة الحرارة للآخرين، وهي أعراض لا

شوف تيفي

أكدت إدارة السجن المحلي عين السبع 1 أن ثلاثة من المعتقلين على خلفية أحداث الحسيمة قد عرضوا على طبيب المؤسسة بسبب مشاكل في الأذن لأحدهم، وأعراض الشقيقة وارتفاع درجة الحرارة للآخرين، وهي أعراض لا علاقة لها بظروف اعتقالهم، حيث حصلوا على شواهد طبية خولت لهم التغيب عن جلسة محاكمتهم التي كانت مقررة يومه الخميس 22 مارس 2018.

وعلى عكس التلميحات الواردة في مقال أحد المواقع الالكترونية بخصوص الحالة الصحية لبعض المعتقلين على خلفية أحداث الحسيمة ممن تغيبوا عن جلسة محاكمتهم اليوم الخميس،كشفت إدارة السجن المذكور في بلاغ توصلت "شوف تيفي" بنسخة منه أن الأعراض المرضية التي يعاني منها النزلاء المذكورون لا علاقة لها بالتغذية المقدمة لهم، حيث استفاد من وجبة الغذاء ليومه الخميس أكثر من 7500 نزيل دون أن تسجل شكاية واحدة أو حالة مرضية وسط نزلاء المؤسسة.

وأضاف المصدر ذاته أن الموقع المذكور تعمد بتر الحقائق وعدم نقل كافة أطوار جلسة المحاكمة، ومنها المعطيات الواردة على لسان نائب وكيل الملك بخصوص المعتقلين المتغيبين عن الجلسة، وكونهم يستفيدون من الرعاية الصحية الكاملة على يد الطاقم الطبي للمؤسسة السجنية.

وأكد المصدر ذاته أن الجهات التي تقوم بالترويج لهذه الأخبار الكاذبة تسعى إلى التهويل وتضليل الرأي العام بخصوص ظروف اعتقال المعنيين بالأمر عبر الاصطياد في الماء العكر، خدمة لأجندات لا تمت بصلة لمصلحة النزلاء المذكورين.