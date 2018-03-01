عاجل: مستجداث خطيرة تظهر في ملف رفاق ناصر الزفزافي وهيئة دفاعه تنتفض.. وهذا ماقرره القاضي ﻿

واصلت المحكمة الاستماع للمتهم المعتقل على اثر أحداث الحسيمة كريم أمغار، الذي تحدث عن ظروف اعتقاله وتوقيفه ساعات طويلة من مساء يومه الخميس بمحكمة الإستئناف بالدار البيضاء.

"شوف تيفي"

واصلت المحكمة الاستماع للمتهم المعتقل على اثر أحداث الحسيمة كريم أمغار، الذي تحدث عن ظروف اعتقاله وتوقيفه ساعات طويلة من مساء يومه الخميس بمحكمة الإستئناف بالدار البيضاء.

وفي هذا الصدد اعترف المتهم "أمغار" بعلاقته المقربة بناصر الزفزافي ولجان دعم الحراك، إضافة لبعض التدوينات التي نشرها على حسابه بموقع الفايسبوك وبعض الشعارات التي سبق ورفعها وبعض الاجتماعات التي كان يحضرها ويؤطرها... .

وفي ذات السياق اشتد الخلاف بين النيابة العامة وهيئة الدفاع عن معتقلي أحداث الحسيمة ، حيث طلب المحامي محمد أغناج باستبعاد محضر أحداث "بوكيدارن" المتابع فيها وسيم البوستاتي، كون أن المحضر المذكور لم يعرض على قاضي التحقيق خلال مرحلة البحث التمهيدي.

من جانبه قال ممثل النيابة العامة حكيم الوردي، أن للمتهم علاقة بالأحداث لأن التحريات التي قامت بها سرية الدرك بالمنطقة، ذكرت أن المتهم من بين المحرضين على تلك الأحداث، كما أضافت النيابة العامة بأن المحضر المنجز للمتهم مرفق بالملف المرفوع لقاضي التحقيق.

وأجابت هيئة الدفاع على ممثل النيابة العامة بأن المتهم يتابع فقط في أحداث "إمزورن" بتاريخ 26/03/2017، وليس في أحداث "بوكيدارن"، قبل أن يعقب دفاع الطرف المدني "محمد الحسني كروط" على هيئة دفاع المعتقلين بتخييرهم بين أن يجيب المتهم على المحضر حالياً أو يتم عرضه عليه في قضية مستقلة وهو مالا يخدم مصلحة المتهم

وجدير بالذكر أنه قد فصلت المحكمة بين هيئة الدفاع عن معتقلي أحداث الحسيمة والنيابة العامة، بعدم طرح الأسئلة المتعلقة بأحداث "بوكيدارن"، مع حفظ حق الوكيل العام، حكيم الوردي، في إثارة المتابعة في الملف لاسيما بعدما رفضت هيئة دفاع المعتقلين ضم الملف .

هذا وقرر القاضي علي الطرشي رفع الجلسة إلى يوم غد الجمعة، لمواصلة الاستماع الى ماتبقى المعتقلين على إثر ذات الأحداث.



