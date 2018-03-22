مثير.. بعد فضيحة فيديو كليب حاتم إدار.. سخرية كبيرة من أدومة مرة أخرى بسبب عمل سينمائي ﻿

خلقت الشخصية الفيسبوكية أدومة المثير للجدل سخرية كبيرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك بعدما أعلن عن مشاركته في أحد الأفلام السينمائية المقبلة.

شوف تيفي

خلقت الشخصية الفيسبوكية أدومة المثير للجدل سخرية كبيرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك بعدما أعلن عن مشاركته في أحد الأفلام السينمائية المقبلة.

وحملت التعليقات على "البوسط" الذي وضعه آدم لحلو الذي يلقبه البعض بأشهر مثلي في المغرب، على صفحته في "الإنستغرام" سخرية كبيرة بعدما اعتبروا أنه يكذب فقط في حين اعتبر آخرون أن السينما بدون قيود وبالتالي ستكون أرضية خصبة لمزيد من نقل التفاهة الفيسبوكية إلى الشاشة الكبرى، والبحث عن البوز، بعدما نجح حاتم إدار في خلق ذلك عبر كليبه الجديد.

"شوف تيفي" بحثت في الموضوع واتصلت ببعض المخرجين، الذين نفوا بتاتا تعاملهم مع أدومة في أفلامهم المقبلة، في حين شكك آخرون أن أحد المخرجين المثيرين للجدل كـ"ن.ل"، قد يكون قد اختاره في فيلمه المقبل.