 مثير وبالصورة.. نايضة في الجزائر بسبب الحليب والناس دارت الطوابير للحصول عليه ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

هذه حقيقة تدهور الحالة الصحية لعدد من معتقلي أحداث الحسيمة | مجتمع

هذه حقيقة تدهور الحالة الصحية لعدد من معتقلي أحداث الحسيمة

عاجل: مستجداث خطيرة تظهر في ملف رفاق ناصر الزفزافي وهيئة دفاعه تنتفض.. وهذا ماقرره القاضي | بوليتيك

عاجل: مستجداث خطيرة تظهر في ملف رفاق ناصر الزفزافي وهيئة دفاعه تنتفض.. وهذا ماقرره القاضي

مثير.. بعد فضيحة فيديو كليب حاتم إدار.. سخرية كبيرة من أدومة مرة أخرى بسبب عمل سينمائي | ثقافة و فنون

مثير.. بعد فضيحة فيديو كليب حاتم إدار.. سخرية كبيرة من أدومة مرة أخرى بسبب عمل سينمائي

مثير وبالصورة.. نايضة في الجزائر بسبب الحليب والناس دارت الطوابير للحصول عليه | دولي

مثير وبالصورة.. نايضة في الجزائر بسبب الحليب والناس دارت الطوابير للحصول عليه

فيديو .. التسجبل الكامل للقاء الصحافي للناخب الوطني قبل المباراة الودية أمام صربيا | بووز

فيديو .. التسجبل الكامل للقاء الصحافي للناخب الوطني قبل المباراة الودية أمام صربيا

مزوار مرشح لخلافة بنصالح على رأس الباطرونا | اقتصاد

مزوار مرشح لخلافة بنصالح على رأس الباطرونا

بأمر من الملك محمد السادس: هذا ما قام به المفتش العام للقوات المسلحة الملكية | بوليتيك

بأمر من الملك محمد السادس: هذا ما قام به المفتش العام للقوات المسلحة الملكية

هذه هي حقيقة نشوب حريق مهول بوكالة المغرب العربي للأنباء | مجتمع

هذه هي حقيقة نشوب حريق ''مهول'' بوكالة المغرب العربي للأنباء

شوفو شنو لقاو البوليس عند شخص في محطة ولاد زيان | حوادث و حقوق

شوفو شنو لقاو البوليس عند شخص في محطة ولاد زيان

كأس العالم عناد في الحلم... رغم أنف المشككين

مثير وبالصورة.. نايضة في الجزائر بسبب الحليب والناس دارت الطوابير للحصول عليه

بتاريــخ : 22 مارس 2018 / 21:32 مثير وبالصورة.. نايضة في الجزائر بسبب الحليب والناس دارت الطوابير للحصول عليه | دولي
مثير وبالصورة.. نايضة في الجزائر بسبب الحليب والناس دارت الطوابير للحصول عليه
وسط انتقادات سياسية ومدنية للحكومة على هذا الإخفاق المستمر في توفير الحليب كمادة استهلاكية رئيسية بالنسبة للعائلات والأطفال، مازال الشعب الجزائري يعاني من أزمة الحليب التي ضربت البلاد، هذه

شوف تيفي

وسط انتقادات سياسية ومدنية للحكومة على هذا الإخفاق المستمر في توفير الحليب كمادة استهلاكية رئيسية بالنسبة للعائلات والأطفال، مازال الشعب الجزائري يعاني من أزمة الحليب التي ضربت البلاد، هذه الأخيرة التي خرج مسؤولوها مؤخرا ليعلنوا أن مدنها أحسن من باريس بسبب بصيرة بوتفليقة النيرة.

وتجددت أزمة الحليب في الجزائر، وباتت الطوابير لأجل الفوز بكيس حليب تبدأ في الساعات الأولى من صباح كل يوم، في مشهد يعيد إلى أذهان الجزائريين أزمة عام 1986، يأتي هذا في وقت تتهم فيه جمعيات تنشط بمجال حماية المستهلكين، السلطات بالعجز عن توفير الحليب والتحكم في السوق.

ويضطر الجزائريون منذ أسابيع، حسب مصادر جزائرية، إلى الوقوف في طوابير طويلة تبدأ غالبا في الخامسة صباحا لأجل الحصول على كيس حليب، بسبب ندرته من المحلات التجارية، ويفرض ذلك على الباعة أيضا تمكين كل زبون من شراء عدد محدود من أكياس الحليب ليحصل معظم الناس على حصتهم.
وفيما تستعين بعض العائلات الميسورة بالحليب المجفف، لتلبية احتياجات أطفالها برغم ثمنه المرتفع، مقارنة مع ثمن لتر من حليب الأكياس المدعم من الحكومة والذي لا يتجاوز ربع دولار، تضطر باقي العائلات لشراء أكبر كمية ممكنة من حليب الأكياس لتخزينه في الثلاجات تفاديا للطوابير اليومية.

 

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

حليب الجزائر أزمة بوتفليقة

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

إقرأ أيضا

هذا ما تقرر في حق الإعلامية ريهام سعيد المتهمة بالاتجار بالبشر | دولي

هذا ما تقرر في حق الإعلامية ريهام سعيد المتهمة بالاتجار بالبشر

بالصورة..إسبانيا تطرد إماما مغربيا والقضية فيها الإرهاب | دولي

بالصورة..إسبانيا تطرد إماما مغربيا والقضية فيها الإرهاب

حصري..هذا جديد قضية الرئيس الفرنسي الأسبق ساركوزي والقضية فيها جزائري | دولي

حصري..هذا جديد قضية الرئيس الفرنسي الأسبق ساركوزي والقضية فيها جزائري

ساركوزي يندد أمام القضاة بتعرضه للتشهير في قضية التمويل الليبي | دولي

ساركوزي يندد أمام القضاة بتعرضه ''للتشهير'' في قضية التمويل الليبي

﻿

أحدث حلقات برنامجنا

بالفيديو | الجواب الذي ينتظره الجميع.. ها علاش المغاربة كايفيقو خاسرين فالصباح | خارج البلاطو
منذ 20 دقيقة

بالفيديو | الجواب الذي ينتظره الجميع.. ها علاش المغاربة كايفيقو خاسرين فالصباح

بي ان سبورت : فرنسا تعلن دعمها الكامل للملف المونديالي المغربي 2026 | قنوات أخرى

بي ان سبورت : فرنسا تعلن دعمها الكامل للملف المونديالي المغربي 2026

فركوس:الفيلم الجديد ديالي يقدرو المغاربة كاملين يتفرجو فيه | خارج البلاطو

فركوس:الفيلم الجديد ديالي يقدرو المغاربة كاملين يتفرجو فيه

عاجل بالفيديو | على المباشر.. شاهد انهيار أحد منازل حي البلدية بدرب السلطان | قنوات أخرى

عاجل بالفيديو | على المباشر.. شاهد انهيار أحد منازل حي البلدية بدرب السلطان

﻿

آخر المستجدات

هذه حقيقة تدهور الحالة الصحية لعدد من معتقلي أحداث الحسيمة | مجتمع
منذ 2 دقائق

هذه حقيقة تدهور الحالة الصحية لعدد من معتقلي أحداث الحسيمة

عاجل: مستجداث خطيرة تظهر في ملف رفاق ناصر الزفزافي وهيئة دفاعه تنتفض.. وهذا ماقرره القاضي | بوليتيك

عاجل: مستجداث خطيرة تظهر في ملف رفاق ناصر الزفزافي وهيئة دفاعه تنتفض.. وهذا ماقرره القاضي

مثير.. بعد فضيحة فيديو كليب حاتم إدار.. سخرية كبيرة من أدومة مرة أخرى بسبب عمل سينمائي | ثقافة و فنون

مثير.. بعد فضيحة فيديو كليب حاتم إدار.. سخرية كبيرة من أدومة مرة أخرى بسبب عمل سينمائي

مثير وبالصورة.. نايضة في الجزائر بسبب الحليب والناس دارت الطوابير للحصول عليه | دولي

مثير وبالصورة.. نايضة في الجزائر بسبب الحليب والناس دارت الطوابير للحصول عليه

﻿

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2018.