مثير وبالصورة.. نايضة في الجزائر بسبب الحليب والناس دارت الطوابير للحصول عليه ﻿

وسط انتقادات سياسية ومدنية للحكومة على هذا الإخفاق المستمر في توفير الحليب كمادة استهلاكية رئيسية بالنسبة للعائلات والأطفال، مازال الشعب الجزائري يعاني من أزمة الحليب التي ضربت البلاد، هذه

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وسط انتقادات سياسية ومدنية للحكومة على هذا الإخفاق المستمر في توفير الحليب كمادة استهلاكية رئيسية بالنسبة للعائلات والأطفال، مازال الشعب الجزائري يعاني من أزمة الحليب التي ضربت البلاد، هذه الأخيرة التي خرج مسؤولوها مؤخرا ليعلنوا أن مدنها أحسن من باريس بسبب بصيرة بوتفليقة النيرة.

وتجددت أزمة الحليب في الجزائر، وباتت الطوابير لأجل الفوز بكيس حليب تبدأ في الساعات الأولى من صباح كل يوم، في مشهد يعيد إلى أذهان الجزائريين أزمة عام 1986، يأتي هذا في وقت تتهم فيه جمعيات تنشط بمجال حماية المستهلكين، السلطات بالعجز عن توفير الحليب والتحكم في السوق.

ويضطر الجزائريون منذ أسابيع، حسب مصادر جزائرية، إلى الوقوف في طوابير طويلة تبدأ غالبا في الخامسة صباحا لأجل الحصول على كيس حليب، بسبب ندرته من المحلات التجارية، ويفرض ذلك على الباعة أيضا تمكين كل زبون من شراء عدد محدود من أكياس الحليب ليحصل معظم الناس على حصتهم.

وفيما تستعين بعض العائلات الميسورة بالحليب المجفف، لتلبية احتياجات أطفالها برغم ثمنه المرتفع، مقارنة مع ثمن لتر من حليب الأكياس المدعم من الحكومة والذي لا يتجاوز ربع دولار، تضطر باقي العائلات لشراء أكبر كمية ممكنة من حليب الأكياس لتخزينه في الثلاجات تفاديا للطوابير اليومية.