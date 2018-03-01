 مزوار مرشح لخلافة بنصالح على رأس الباطرونا ﻿
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مزوار مرشح لخلافة بنصالح على رأس الباطرونا

بتاريــخ : 22 مارس 2018 / 21:22 مزوار مرشح لخلافة بنصالح على رأس الباطرونا | اقتصاد
مزوار مرشح لخلافة بنصالح على رأس الباطرونا
كشفت معطيات استعداد صلاح الدين مزوار لتقديم ترشحه الرسمي ليرأس أكبر تجمع لرجال الأعمال في المغرب، فيما يشكل استمرارا لاستراتيجية تمدده في عدد من المؤسسات الرسمية حيث وضع حزب التجمع الوطني للأحرار

شوف تيفي

كشفت معطيات استعداد صلاح الدين مزوار لتقديم ترشحه الرسمي ليرأس أكبر تجمع لرجال الأعمال في المغرب، فيما يشكل استمرارا لاستراتيجية تمدده في عدد من المؤسسات الرسمية حيث وضع حزب التجمع الوطني للأحرار عينه هذه المرة على الاتحاد العام لمقاولات المغرب.

وحسب ما أوردته جريدة أخبار اليوم الصادرة غدا الجمعة 23 مارس نقلا عن إذاعة أطلنتيك راديو فالرئيس السابق للتجمع الوطني للأحرار صلاح الدين مزوار لم يعلن بعد وبشكل رسمي ترشحه ولا الاسم الذي اختاره ليكون نائبا له، وحسب نفس المصدر من المرتقب أن تكون مهمة مزوار سهلة أمام منافسيه الذين أعلنوا إلى الآن رغبتهم في ترأس الباطرونا.

وقد نشر الاتحاد العام للمقاولات بلاغا يخبر فيه بفتح لائحة الترشيحات لمنصبي الرئيس ونائبه ابتداء من 12 مارس فضلا عن نشره الضوابط المؤطرة للعملية على أن تمتد مدة الرشيحات شهرا كاملا تليها فترة تخصص لحملة المرشحين قبل حلول موعد الجمع العام العادي والانتخابي في 22 من شهر ماي المقبل.



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