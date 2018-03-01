بأمر من الملك محمد السادس: هذا ما قام به المفتش العام للقوات المسلحة الملكية ﻿

بتعليمات سامية من الملك محمد السادس، القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية، استقبل الجنرال دوكور دارمي المفتش العام للقوات المسلحة الملكية، على مستوى القيادة العامة

"شوف تيفي"+" و م ع"



بتعليمات سامية من الملك محمد السادس، القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية، استقبل الجنرال دوكور دارمي المفتش العام للقوات المسلحة الملكية، على مستوى القيادة العامة للقوات المسلحة الملكية، الأمين العام المساعد لحلف شمال الأطلسي (الناتو) المكلف بالشؤون السياسية والسياسة الأمنية، أليخاندرو ألفارغونزاليس، الذي يقوم بزيارة للمملكة من 21 إلى 23 مارس الجاري على رأس وفد مهم.

وحسب بلاغ للقيادة العامة للقوات المسلحة الملكية فقد همت المحادثات تعزيز التعاون العسكري الثنائي بين القوات المسلحة الملكية وحلف شمال الأطلسي، وكذا مواضيع ذات الاهتمام المشترك.

وأضاف البلاغ أن المسؤولين بحثا، كذلك، سبل تشجيع وتوسيع هذا التعاون، معربين عن ارتياحهما بخصوص علاقة الشراكة الممتازة القائمة بين القوات الملكية المسلحة والقيادة العسكرية لحلف شمال الأطلسي.

حضر هذه المحادثات رؤساء مكاتب القيادة العامة للقوات المسلحة الملكية، ومفتشو القوات الجوية الملكية والبحرية الملكية، وكذا أعضاء وفد حلف شمال الأطلسي.

ويشمل التعاون العسكري بين المملكة المغربية ومنظمة حلف شمال الأطلسي ميادين تكوين ضباط القوات المسلحة الملكية في مدارس ومراكز الحلف، وتبادل الزيارات وكذا المشاركة في تدريبات الحلف الأطلسي.

يذكر أن العلاقات بين المغرب وحلف شمال الأطلسي يؤطرها البرنامج الفردي للشراكة والتعاون الذي يعد مخطط عمل يهدف إلى تعزيز القدرات والعمل المشترك في مجال الدفاع.



