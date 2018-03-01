 بأمر من الملك محمد السادس: هذا ما قام به المفتش العام للقوات المسلحة الملكية ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

عاجل: مستجداث خطيرة تظهر في ملف رفاق ناصر الزفزافي وهيئة دفاعه تنتفض.. وهذا ماقرره القاضي | بوليتيك

عاجل: مستجداث خطيرة تظهر في ملف رفاق ناصر الزفزافي وهيئة دفاعه تنتفض.. وهذا ماقرره القاضي

مثير.. بعد فضيحة فيديو كليب حاتم إدار.. سخرية كبيرة من أدومة مرة أخرى بسبب عمل سينمائي | ثقافة و فنون

مثير.. بعد فضيحة فيديو كليب حاتم إدار.. سخرية كبيرة من أدومة مرة أخرى بسبب عمل سينمائي

مثير وبالصورة.. نايضة في الجزائر بسبب الحليب والناس دارت الطوابير للحصول عليه | دولي

مثير وبالصورة.. نايضة في الجزائر بسبب الحليب والناس دارت الطوابير للحصول عليه

فيديو .. التسجبل الكامل للقاء الصحافي للناخب الوطني قبل المباراة الودية أمام صربيا | بووز

فيديو .. التسجبل الكامل للقاء الصحافي للناخب الوطني قبل المباراة الودية أمام صربيا

مزوار مرشح لخلافة بنصالح على رأس الباطرونا | اقتصاد

مزوار مرشح لخلافة بنصالح على رأس الباطرونا

بأمر من الملك محمد السادس: هذا ما قام به المفتش العام للقوات المسلحة الملكية | بوليتيك

بأمر من الملك محمد السادس: هذا ما قام به المفتش العام للقوات المسلحة الملكية

هذه هي حقيقة نشوب حريق مهول بوكالة المغرب العربي للأنباء | مجتمع

هذه هي حقيقة نشوب حريق ''مهول'' بوكالة المغرب العربي للأنباء

شوفو شنو لقاو البوليس عند شخص في محطة ولاد زيان | حوادث و حقوق

شوفو شنو لقاو البوليس عند شخص في محطة ولاد زيان

فتاتان تسرقان هاتفا باهض الثمن من مواطن يهودي الديانة بالجديدة | مجتمع

فتاتان تسرقان هاتفا باهض الثمن من مواطن يهودي الديانة بالجديدة

كأس العالم عناد في الحلم... رغم أنف المشككين

بأمر من الملك محمد السادس: هذا ما قام به المفتش العام للقوات المسلحة الملكية

بتاريــخ : 22 مارس 2018 / 20:47 بأمر من الملك محمد السادس: هذا ما قام به المفتش العام للقوات المسلحة الملكية | بوليتيك
بأمر من الملك محمد السادس: هذا ما قام به المفتش العام للقوات المسلحة الملكية
بتعليمات سامية من الملك محمد السادس، القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية، استقبل الجنرال دوكور دارمي المفتش العام للقوات المسلحة الملكية، على مستوى القيادة العامة

"شوف تيفي"+" و م ع"


بتعليمات سامية من الملك محمد السادس، القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية، استقبل الجنرال دوكور دارمي المفتش العام للقوات المسلحة الملكية، على مستوى القيادة العامة للقوات المسلحة الملكية، الأمين العام المساعد لحلف شمال الأطلسي (الناتو) المكلف بالشؤون السياسية والسياسة الأمنية، أليخاندرو ألفارغونزاليس، الذي يقوم بزيارة للمملكة من 21 إلى 23 مارس الجاري على رأس وفد مهم.

وحسب بلاغ للقيادة العامة للقوات المسلحة الملكية فقد همت المحادثات تعزيز التعاون العسكري الثنائي بين القوات المسلحة الملكية وحلف شمال الأطلسي، وكذا مواضيع ذات الاهتمام المشترك.

وأضاف البلاغ أن المسؤولين بحثا، كذلك، سبل تشجيع وتوسيع هذا التعاون، معربين عن ارتياحهما بخصوص علاقة الشراكة الممتازة القائمة بين القوات الملكية المسلحة والقيادة العسكرية لحلف شمال الأطلسي.

حضر هذه المحادثات رؤساء مكاتب القيادة العامة للقوات المسلحة الملكية، ومفتشو القوات الجوية الملكية والبحرية الملكية، وكذا أعضاء وفد حلف شمال الأطلسي.

ويشمل التعاون العسكري بين المملكة المغربية ومنظمة حلف شمال الأطلسي ميادين تكوين ضباط القوات المسلحة الملكية في مدارس ومراكز الحلف، وتبادل الزيارات وكذا المشاركة في تدريبات الحلف الأطلسي.

يذكر أن العلاقات بين المغرب وحلف شمال الأطلسي يؤطرها البرنامج الفردي للشراكة والتعاون الذي يعد مخطط عمل يهدف إلى تعزيز القدرات والعمل المشترك في مجال الدفاع.

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

المغرب شوف تيفي الملك محمد السادس القوات الملكية المسلحة الدفاع الحلف الأطلسي

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

إقرأ أيضا

عاجل: مستجداث خطيرة تظهر في ملف رفاق ناصر الزفزافي وهيئة دفاعه تنتفض.. وهذا ماقرره القاضي | بوليتيك

عاجل: مستجداث خطيرة تظهر في ملف رفاق ناصر الزفزافي وهيئة دفاعه تنتفض.. وهذا ماقرره القاضي

عاجل..ملاسنات حادة خلال أشغال جلسة محاكمة ناصر الزفزافي ورفاقه.. | بوليتيك

عاجل..ملاسنات حادة خلال أشغال جلسة محاكمة ناصر الزفزافي ورفاقه..

الخلفي: ما صدر عن أمنستي بخصوص أحداث جرادة مفتقد للإنصاف وللمعطيات الواقعية | بوليتيك

الخلفي: ما صدر عن ''أمنستي'' بخصوص أحداث جرادة مفتقد للإنصاف وللمعطيات الواقعية

ضربة موجعة لأعداء الوحدة الترابية ولما يسمى بجبهة البوليساريو... إفادة كولر تدحض كل المزاعم | بوليتيك

ضربة موجعة لأعداء الوحدة الترابية ولما يسمى بجبهة البوليساريو... إفادة كولر تدحض كل المزاعم

﻿

أحدث حلقات برنامجنا

بالفيديو | الجواب الذي ينتظره الجميع.. ها علاش المغاربة كايفيقو خاسرين فالصباح | خارج البلاطو
منذ 15 دقيقة

بالفيديو | الجواب الذي ينتظره الجميع.. ها علاش المغاربة كايفيقو خاسرين فالصباح

بي ان سبورت : فرنسا تعلن دعمها الكامل للملف المونديالي المغربي 2026 | قنوات أخرى

بي ان سبورت : فرنسا تعلن دعمها الكامل للملف المونديالي المغربي 2026

فركوس:الفيلم الجديد ديالي يقدرو المغاربة كاملين يتفرجو فيه | خارج البلاطو

فركوس:الفيلم الجديد ديالي يقدرو المغاربة كاملين يتفرجو فيه

عاجل بالفيديو | على المباشر.. شاهد انهيار أحد منازل حي البلدية بدرب السلطان | قنوات أخرى

عاجل بالفيديو | على المباشر.. شاهد انهيار أحد منازل حي البلدية بدرب السلطان

﻿

آخر المستجدات

عاجل: مستجداث خطيرة تظهر في ملف رفاق ناصر الزفزافي وهيئة دفاعه تنتفض.. وهذا ماقرره القاضي | بوليتيك
منذ 9 دقائق

عاجل: مستجداث خطيرة تظهر في ملف رفاق ناصر الزفزافي وهيئة دفاعه تنتفض.. وهذا ماقرره القاضي

مثير.. بعد فضيحة فيديو كليب حاتم إدار.. سخرية كبيرة من أدومة مرة أخرى بسبب عمل سينمائي | ثقافة و فنون

مثير.. بعد فضيحة فيديو كليب حاتم إدار.. سخرية كبيرة من أدومة مرة أخرى بسبب عمل سينمائي

مثير وبالصورة.. نايضة في الجزائر بسبب الحليب والناس دارت الطوابير للحصول عليه | دولي

مثير وبالصورة.. نايضة في الجزائر بسبب الحليب والناس دارت الطوابير للحصول عليه

فيديو .. التسجبل الكامل للقاء الصحافي للناخب الوطني قبل المباراة الودية أمام صربيا | بووز

فيديو .. التسجبل الكامل للقاء الصحافي للناخب الوطني قبل المباراة الودية أمام صربيا

﻿

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2018.