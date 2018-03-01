700 الف دولار غرامة مالية جديدة لفريق الرجاء ومدافعها بلمعلم ﻿

اصبح اسماعيل بلمعلم مدافع فريق الرجاء البيضاوي لكرة القدم ، مجبرا على دفع مبلغ 350 ألف دولار لنادي بني ياس الإماراتي قبل 17 أبريل المقبل أو حرمانه من خوض المنافسات.

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اصبح اسماعيل بلمعلم مدافع فريق الرجاء البيضاوي لكرة القدم ، مجبرا على دفع مبلغ 350 ألف دولار لنادي بني ياس الإماراتي قبل 17 أبريل المقبل أو حرمانه من خوض المنافسات.

وأيدت المحكمة الرياضية قرار لجنة النزاعات التابعة للاتحاد الدولي والقاضي بإلزام الرجاء وبلمعلم بتسديد 700 ألف دولار للفريق الإماراتي بالتضامن بينهما.

وكان بلمعلم قد أخلف تعاقده مع فريق بني ياس في وقت سابق كلاعب معار قبل أن يغادر الفريق ويقرر العودة إلى الرجاء الذي قام بتسجيله ضمن قائمة الفريق بالجامعة.

ويحمل بلمعلم قميص النسور خلال الفترة الحالية بعد فسخ عقده مع فريق اتحاد الطنجة مباشرة بعد نهاية الشطر الاول من منافسات البطولة الاحترافية للموسم الحالي.