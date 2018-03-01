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هذه هي حقيقة نشوب حريق ''مهول'' بوكالة المغرب العربي للأنباء

بتاريــخ : 22 مارس 2018 / 20:26 هذه هي حقيقة نشوب حريق مهول بوكالة المغرب العربي للأنباء | مجتمع
هذه هي حقيقة نشوب حريق ''مهول'' بوكالة المغرب العربي للأنباء
نشر أحد المواقع الإلكترونية خبرا ضمنه العديد من المغالطات والإدعاءات المغرضة بشأن الحريق الذي نشب، أول أمس الثلاثاء، بالطابق تحت أرضي لوكالة المغرب العربي للأنباء.

''شوف تيفي''+''و م ع''

نشر أحد المواقع الإلكترونية خبرا ضمنه العديد من المغالطات والإدعاءات المغرضة بشأن الحريق الذي نشب، أول أمس الثلاثاء، بالطابق تحت أرضي لوكالة المغرب العربي للأنباء.

وعكس ما ادعى الموقع المذكور، فإن الأمر يتعلق بحريق بسيط، نجم عن تماس كهربائي، تمكن بعض مستخدمي الوكالة من إخماده حتى قبل وصول عناصر الوقاية المدنية.

وبخصوص الإدعاء باحتراق ما وصفه الموقع ب ''وثائق وفواتير مهمة''، تؤكد الإدارة العامة للوكالة، أن كل الوثائق الخاصة بالمؤسسة لا توجد بمقرها الرئيسي بل بالمبنى الإداري للوكالة الكائن بشارع أبو عنان.

كما تنفي إدارة المؤسسة، وبشكل قاطع، أن يكون قضاة المجلس الأعلى للحسابات قد حلوا في مهمة ما بداخل المؤسسة.

‫شوف تيفي

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