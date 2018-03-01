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شوفو شنو لقاو البوليس عند شخص في محطة ولاد زيان

بتاريــخ : 22 مارس 2018 / 20:25 شوفو شنو لقاو البوليس عند شخص في محطة ولاد زيان | حوادث و حقوق
شوفو شنو لقاو البوليس عند شخص في محطة ولاد زيان
تمكنت عناصر دائرة الشرطة بالمحطة الطرقية أولاد زيان من إيقاف شخص يبلغ من العمر 20 سنة متلبسا بحيازة 803 قرصا مهلوسا من نوع الإكستازي.

شوف تيفي

تمكنت عناصر دائرة الشرطة بالمحطة الطرقية أولاد زيان من إيقاف شخص يبلغ من العمر 20 سنة متلبسا بحيازة 803 قرصا مهلوسا من نوع الإكستازي.

وحسب بلاغ من المديرية العامة للأمن الوطني توصلت شوف تيفي بنسخة منه، فإن، التحريات المنجزة من طرف المصالح الأمنية مكنت من رصد شخص على متن حافلة قادمة من إحدى المدن الشمالية وبحوزته كمية من المحظورات ليتم إيقافه وحجز الكمية المذكورة وهاتف نقال ومبلغ مالي.

هذا واعترف المعني بالأمر أنه جلب الكمية قصد ترويجها بمنطقة الفداء مرس السلطان كما مكنها من تشخيص مزوديه الرئيسيين وتحديد الجهة التي جلب منها الأقراص المهلوسة، ليتم بعدها وضع المعني بالأمر رهن تدابير الحراسة النظرية لفائدة البحث المجرى تحت إشراف النيابة العامة المختصة.

وفي نفس السياق اشتبهت دورية لفرقة الدراجين المتنقلين التابعة لنفس المنطقة الأمنية في شخص على مستوى شارع أولاد زيان ولدى التحقق من هويته وسلامة وضعيته تبين أنه مبحوث عنه على الصعيد الوطني من أجل ترويج المخدرات وبإخضاعه للإجراءات الأمنية أسفر الأمر عن اكتشاف 11 صفيحة من مخدر الشيرا أي ما زنته 990 غراما كان يدسها بعناية في حقيبة الظهر التي كان يستعملها على سبيل إيهام العناصر الأمنية بكونه مسافر ليتم وضعه بدوره تحت الحراسة النظرية لفائدة البحث المجرى تحت إشراف النيابة العامة المختصة.

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شوف تيفي حوادث وحقوق مخدرات الدارالبيضاء

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