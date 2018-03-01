 رونار: مباراة صربيا مهمة للعناصر المغربية قبل المونديال ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

بأمر من الملك محمد السادس: هذا ما قام به المفتش العام للقوات المسلحة الملكية | بوليتيك

بأمر من الملك محمد السادس: هذا ما قام به المفتش العام للقوات المسلحة الملكية

هذه هي حقيقة نشوب حريق مهول بوكالة المغرب العربي للأنباء | مجتمع

هذه هي حقيقة نشوب حريق ''مهول'' بوكالة المغرب العربي للأنباء

شوفو شنو لقاو البوليس عند شخص في محطة ولاد زيان | حوادث و حقوق

شوفو شنو لقاو البوليس عند شخص في محطة ولاد زيان

فتاتان تسرقان هاتفا باهض الثمن من مواطن يهودي الديانة بالجديدة | مجتمع

فتاتان تسرقان هاتفا باهض الثمن من مواطن يهودي الديانة بالجديدة

شاهد بالفيديو توافد حاشد للجالية المغربية المقيمة بإيطاليا لحافلة المنتخب المغربي | بووز

شاهد بالفيديو توافد حاشد للجالية المغربية المقيمة بإيطاليا لحافلة المنتخب المغربي

البوليس ديال الطاليان اقتحم القنصلية المغربية بتورينو | حوادث و حقوق

البوليس ديال الطاليان اقتحم القنصلية المغربية بتورينو

شاهد بالفيديو الندوة الصحفية الذي عقدها رونارد بتورينو وهاشنو قال | بووز

شاهد بالفيديو الندوة الصحفية الذي عقدها رونارد بتورينو وهاشنو قال

مثير وبالصور..طلاب كيديرو حملات تطهيرية وسط الحرم الجامعي ظهر المهراز بفاس لرصد الكحول والمخدرات | مجتمع

مثير وبالصور..طلاب كيديرو حملات تطهيرية وسط الحرم الجامعي ظهر المهراز بفاس لرصد الكحول والمخدرات

عاجل..ملاسنات حادة خلال أشغال جلسة محاكمة ناصر الزفزافي ورفاقه.. | بوليتيك

عاجل..ملاسنات حادة خلال أشغال جلسة محاكمة ناصر الزفزافي ورفاقه..

كأس العالم عناد في الحلم... رغم أنف المشككين

رونار: مباراة صربيا مهمة للعناصر المغربية قبل المونديال

بتاريــخ : 22 مارس 2018 / 20:22 رونار: مباراة صربيا مهمة للعناصر المغربية قبل المونديال | سبور
رونار: مباراة صربيا مهمة للعناصر المغربية قبل المونديال
أكد مدرب المنتخب المغربي هيرفي رونار، أن المباراة أمام المنتخب الصربي استعدادا لنهائيات كأس العالم 2018 بروسيا، ستكون مهمة و صعبة للعناصر الوطنية قبل المونديال .

''شوف سبور''

أكد مدرب المنتخب المغربي هيرفي رونار، أن المباراة أمام المنتخب الصربي استعدادا لنهائيات كأس العالم 2018 بروسيا، ستكون مهمة و صعبة للعناصر الوطنية قبل المونديال .

وأضاف الناخب الوطني، خلال الندوة الصحفية التي تسبق المباراة التي ستجمع ''أسود الأطلس'' أمام المنتخب الصربي ، أن الإصابة حرمت عددا من اللاعبين من المشاركة في المواجهتين الوديتين ، مضيفا أن عناصر اللائحة الحالية هم من سيشكلون لائحة لاعبي المنتخب المغربي التي ستشارك في المونديال .

ويذكر أن المنتخب المغربي سيلاقي المنتخب الصربي يوم الجمعة ، على أرضية الملعب الأولمبي بتورينو الإيطالية ، فيما سيواجه المنتخب الأوزبكي يوم الثلاثاء المقبل على أرضية مركب محمد الخامس بالدارالبيضاء ، استعدادا لنهائيات كأس العالم 2018 بروسيا.

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

المنتخب المغربي هيرفي رونار شوف سبور

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

إقرأ أيضا

700 الف دولار غرامة مالية جديدة لفريق الرجاء ومدافعها بلمعلم | سبور

700 الف دولار غرامة مالية جديدة لفريق الرجاء ومدافعها بلمعلم

فيصل فجر في تصريح قوي قبل مباراة صربيا | سبور

فيصل فجر في تصريح قوي قبل مباراة صربيا

رونار : مجموعة من المنتخبات رفضت مواجهة المغرب وديا والمناداة على بانون وأزارو والكعبي لم تكن مفاجأة | سبور

رونار : مجموعة من المنتخبات رفضت مواجهة المغرب وديا والمناداة على بانون وأزارو والكعبي لم تكن مفاجأة

رئيس الدفاع الجديدي: غادي ندوزو حنا الأولين والجزائرين يضاربو مع مازيمبيفعصبة الأبطال الافريقية | سبور

رئيس الدفاع الجديدي: ''غادي ندوزو حنا الأولين والجزائرين يضاربو مع مازيمبي''''فعصبة الأبطال الافريقية

﻿

أحدث حلقات برنامجنا

عاجل بالفيديو | على المباشر.. شاهد انهيار أحد منازل حي البلدية بدرب السلطان | قنوات أخرى
منذ 23 دقيقة

عاجل بالفيديو | على المباشر.. شاهد انهيار أحد منازل حي البلدية بدرب السلطان

بالفيديو..حصلوها كتشفر‎ | قنوات أخرى

بالفيديو..حصلوها كتشفر‎

خطير بالفيديو | الفنان المغربي L ARTISTE يتعرض لاعتداء بشع أمام منزله | قنوات أخرى

خطير بالفيديو | الفنان المغربي '' L ARTISTE '' يتعرض لاعتداء بشع أمام منزله

ملف سامير بيد القضاء المغربي و هذا ما قامت به الحكومة | خارج البلاطو

ملف ''سامير'' بيد القضاء المغربي و هذا ما قامت به الحكومة

﻿

آخر المستجدات

بأمر من الملك محمد السادس: هذا ما قام به المفتش العام للقوات المسلحة الملكية | بوليتيك
منذ 7 دقائق

بأمر من الملك محمد السادس: هذا ما قام به المفتش العام للقوات المسلحة الملكية

هذه هي حقيقة نشوب حريق مهول بوكالة المغرب العربي للأنباء | مجتمع

هذه هي حقيقة نشوب حريق ''مهول'' بوكالة المغرب العربي للأنباء

شوفو شنو لقاو البوليس عند شخص في محطة ولاد زيان | حوادث و حقوق

شوفو شنو لقاو البوليس عند شخص في محطة ولاد زيان

فتاتان تسرقان هاتفا باهض الثمن من مواطن يهودي الديانة بالجديدة | مجتمع

فتاتان تسرقان هاتفا باهض الثمن من مواطن يهودي الديانة بالجديدة

﻿

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2018.