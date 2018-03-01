رونار: مباراة صربيا مهمة للعناصر المغربية قبل المونديال ﻿

أكد مدرب المنتخب المغربي هيرفي رونار، أن المباراة أمام المنتخب الصربي استعدادا لنهائيات كأس العالم 2018 بروسيا، ستكون مهمة و صعبة للعناصر الوطنية قبل المونديال .

''شوف سبور''

أكد مدرب المنتخب المغربي هيرفي رونار، أن المباراة أمام المنتخب الصربي استعدادا لنهائيات كأس العالم 2018 بروسيا، ستكون مهمة و صعبة للعناصر الوطنية قبل المونديال .

وأضاف الناخب الوطني، خلال الندوة الصحفية التي تسبق المباراة التي ستجمع ''أسود الأطلس'' أمام المنتخب الصربي ، أن الإصابة حرمت عددا من اللاعبين من المشاركة في المواجهتين الوديتين ، مضيفا أن عناصر اللائحة الحالية هم من سيشكلون لائحة لاعبي المنتخب المغربي التي ستشارك في المونديال .

ويذكر أن المنتخب المغربي سيلاقي المنتخب الصربي يوم الجمعة ، على أرضية الملعب الأولمبي بتورينو الإيطالية ، فيما سيواجه المنتخب الأوزبكي يوم الثلاثاء المقبل على أرضية مركب محمد الخامس بالدارالبيضاء ، استعدادا لنهائيات كأس العالم 2018 بروسيا.