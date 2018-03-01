فيصل فجر في تصريح قوي قبل مباراة صربيا ﻿

قال فيصل فجر لاعب المنتخب المغربي لكرة القدم، أن المباراة الودية أمام منتخب صربيا لن تكون فرصة للاعبين للاستجمام بإيطاليا مؤكدا أن الاستعداد لكأس العالم 2018 يعتبر حدثا مهما للمجموعة بعدما نالت شرف

'' شوف سبور'' : رشيد محمودي

قال فيصل فجر لاعب المنتخب المغربي لكرة القدم، أن المباراة الودية أمام منتخب صربيا لن تكون فرصة للاعبين للاستجمام بإيطاليا مؤكدا أن الاستعداد لكأس العالم 2018 يعتبر حدثا مهما للمجموعة بعدما نالت شرف حمل قميص المنتخب الوطني.

وأكد فجر لاعب فريق خيتافي، خلال الحصة التدريبية المفتوحة لوسائل الإعلام، أن كل المباريات التي يخوضها مع المنتخب المغربي تعتبر فرصة بالنسبة له لإدخال الفرحة والبهجة للجماهير المغربية، مشيرا إلى أن اللقاء سيكون صعبا رغم أنه يحمل طابع الودية.

وتابع قائلا :'' مجيناش لإيطاليا ندوزوا العطلة جينا نفرحوا المغاربة واخا الماتش أميكال وخاصهم يجيوا يتفرجوا فيها غدا إن شاء الله وراه حنا واجدين''.

ومعلوم أن المنتخب المغربي سيخوض المباراة الودية الثانية يوم الثلاثاء المقبل على أرضية مركب محمد الخامس بداية من الساعة 20.00 أمام منتخب أوزبكستان.