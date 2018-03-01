فتاتان تسرقان هاتفا باهض الثمن من مواطن يهودي الديانة بالجديدة ﻿

أقدمت فتاتان تبلغان من العمر 25 سنة على سرقة هاتف مواطن يهودي الديانة يحمل الجنسية المغربية مؤخرا بالجديدة، بعدما ادعت إحداهما أنها على معرفة بصديق له يهودي إسرائيلي الجنسية.

شوف تيفي

أقدمت فتاتان تبلغان من العمر 25 سنة على سرقة هاتف مواطن يهودي الديانة يحمل الجنسية المغربية مؤخرا بالجديدة، بعدما ادعت إحداهما أنها على معرفة بصديق له يهودي إسرائيلي الجنسية.

ووفق مصادر الصباح، فإن الفتاتين وبعد كسب ثقة الضحية، قامتا بسرقة هاتفه الباهض الثمن ولاذتا بالفرار إلا أنه لم يتمكن من اللحاق بهما نظرا لكبر سنه، هذا وفور إشعار العناصر الأمنية بالواقعة، اقتادهم إلى المحل الذي تعرف فيه عليهما حيث أطلعهما على تسجيل كاميرا المحل التي كشفت صورة الفتاتين المشتكى بهما، ليتم التعرف على هوية إحداهما، وتوقيفها ، ليتم وضعها رهن تدابير الحراسة النظرية حيث أفصحت عن هوية صديقتها ليتم إيقافها هي الأخرى.

وأمام هذا الأمر، أحالت فرقة الأخلاق العامة بالشرطة القضائية بالجديدة المتهمتين على وكيل الملك في حالة اعتقال.