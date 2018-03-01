رونار : مجموعة من المنتخبات رفضت مواجهة المغرب وديا والمناداة على بانون وأزارو والكعبي لم تكن مفاجأة ﻿

قال هيرفي رونار مدرب المنتخب المغربي لكرة القدم، قبل قليل، إن المعسكر التدريبي بمدينة تورينو بإيطاليا يمر في أجواء جيدة جدا، خاصة وأن المجموعة تضم لاعبين يتمتعون بمعنويات عالية ومستعدون لتمثيل

'' شوف سبور'' : رشيد محمودي

قال هيرفي رونار مدرب المنتخب المغربي لكرة القدم، قبل قليل، إن المعسكر التدريبي بمدينة تورينو بإيطاليا يمر في أجواء جيدة جدا، خاصة وأن المجموعة تضم لاعبين يتمتعون بمعنويات عالية ومستعدون لتمثيل وطنهم في كل الاستحقاقات الكروية.

وأفاد رونار، خلال الندوة الصحفية التي تسبق المباراة الودية أمام منتخب صربيا، أنه يركز دائما على استدعاء اللاعب الجاهز سواء تعلق الأمر بمباراة ودية أو رسمية، موضحا أن المناداة على كل من بدر بانون ووليد أزارو وأيوب الكعبي لم تكن مفاجاة بالنسبة له سيما أنه تابع تطور مستواهم بشكل مستمر رفقة أنديتهم.

وأوضح مدرب المنتخب المغربي، أن مجموعة من المنتخبات الأوروبية رفضت مواجهة المنتخب المغربي وديا بحكم أنها لم تصطدم مع منتخبات إفريقيا خلال منافسات كأس العالم، مؤكدا أن اختيار مواجهة منتخب صربيا وأوزبكستان كانت مدروسة جدا وستقدم خدمة مهمة للأسود.