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رئيس الدفاع الجديدي: ''غادي ندوزو حنا الأولين والجزائرين يضاربو مع مازيمبي''''فعصبة الأبطال الافريقية

بتاريــخ : 22 مارس 2018 / 19:42 رئيس الدفاع الجديدي: غادي ندوزو حنا الأولين والجزائرين يضاربو مع مازيمبيفعصبة الأبطال الافريقية | سبور
رئيس الدفاع الجديدي: ''غادي ندوزو حنا الأولين والجزائرين يضاربو مع مازيمبي''''فعصبة الأبطال الافريقية
عبر عبد اللطيف المقتريض رئيس فريق الدفاع الجديدي، عن ثقته الكبيرة لتصدر فريقه المجموعة التي وضعته فيها قرعة دوري المجموعات في عصبة الأبطال الإفريقية.

شـــوف تيفي:

 

عبر عبد اللطيف المقتريض رئيس فريق الدفاع الجديدي، عن ثقته الكبيرة لتصدر فريقه المجموعة التي وضعته فيها قرعة دوري المجموعات في عصبة الأبطال الإفريقية.

وقال المقتريض في تصريح خص به ''شوف تيفي'' معلقا على القرعة:'' أعتقد أن القرعة سهلة عكس ما يراه المحللين..طموحاتنا كبيرة وثقتنا في اللاعبين والطاقم التقني لا نقاش فيها رغم كل ما يقال عن كون القرعة وضعتنا في مجموعة الموت''.

وختم المقتريض تصريحه حول قرعة عصبة الأبطال قائلا:'' غادي ندوز حنا الأولين والجزائرين يضاربو مع مازيمبي على المركز الثاني

‫شوف تيفي

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