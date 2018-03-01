 البوليس ديال الطاليان اقتحم القنصلية المغربية بتورينو ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

بأمر من الملك محمد السادس: هذا ما قام به المفتش العام للقوات المسلحة الملكية | بوليتيك

بأمر من الملك محمد السادس: هذا ما قام به المفتش العام للقوات المسلحة الملكية

هذه هي حقيقة نشوب حريق مهول بوكالة المغرب العربي للأنباء | مجتمع

هذه هي حقيقة نشوب حريق ''مهول'' بوكالة المغرب العربي للأنباء

شوفو شنو لقاو البوليس عند شخص في محطة ولاد زيان | حوادث و حقوق

شوفو شنو لقاو البوليس عند شخص في محطة ولاد زيان

فتاتان تسرقان هاتفا باهض الثمن من مواطن يهودي الديانة بالجديدة | مجتمع

فتاتان تسرقان هاتفا باهض الثمن من مواطن يهودي الديانة بالجديدة

شاهد بالفيديو توافد حاشد للجالية المغربية المقيمة بإيطاليا لحافلة المنتخب المغربي | بووز

شاهد بالفيديو توافد حاشد للجالية المغربية المقيمة بإيطاليا لحافلة المنتخب المغربي

البوليس ديال الطاليان اقتحم القنصلية المغربية بتورينو | حوادث و حقوق

البوليس ديال الطاليان اقتحم القنصلية المغربية بتورينو

شاهد بالفيديو الندوة الصحفية الذي عقدها رونارد بتورينو وهاشنو قال | بووز

شاهد بالفيديو الندوة الصحفية الذي عقدها رونارد بتورينو وهاشنو قال

مثير وبالصور..طلاب كيديرو حملات تطهيرية وسط الحرم الجامعي ظهر المهراز بفاس لرصد الكحول والمخدرات | مجتمع

مثير وبالصور..طلاب كيديرو حملات تطهيرية وسط الحرم الجامعي ظهر المهراز بفاس لرصد الكحول والمخدرات

عاجل..ملاسنات حادة خلال أشغال جلسة محاكمة ناصر الزفزافي ورفاقه.. | بوليتيك

عاجل..ملاسنات حادة خلال أشغال جلسة محاكمة ناصر الزفزافي ورفاقه..

كأس العالم عناد في الحلم... رغم أنف المشككين

البوليس ديال الطاليان اقتحم القنصلية المغربية بتورينو

بتاريــخ : 22 مارس 2018 / 19:31 البوليس ديال الطاليان اقتحم القنصلية المغربية بتورينو | حوادث و حقوق
البوليس ديال الطاليان اقتحم القنصلية المغربية بتورينو
حاصرت وحدات تابعة للشرطة الإيطالية، زوال أمس الأربعاء، مقر القنصلية المغربية بتورينو، واقتحمت المقر الدبلوماسي المغربي، الأمر الذي خلق هلعا في صفوف العشرات من المواطنين المغاربة الذين كانوا

"شوف تيفي"

حاصرت وحدات تابعة للشرطة الإيطالية، زوال أمس الأربعاء، مقر القنصلية المغربية بتورينو، واقتحمت المقر الدبلوماسي المغربي، الأمر الذي خلق هلعا في صفوف العشرات من المواطنين المغاربة الذين كانوا بمقر القنصلية.

وحسب ما أوردته يومية الأحداث المغربية في عددها الصادر ليوم غد الجمعة، فقد قال شهود عيان إن الاقتحام جاء عقب مطاردة الأمن الإيطالي لأحد الأشخاص الفارين المبحوث عنهم والذي احتمى بمقر الدبلوماسية المغربية.

وحسب المصدر ذاته فإن حادث اقتحام عناصر الشرطة الإيطالية لمقر القنصلية شهد احتجاجات، سواء من قبل الموظفين، أو المواطنين الذين قصدوا القنصلية من أجل إنجاز وثائقهم.

 

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

المغرب شوف تيفي القنصلية المغربية الشرطة الدبلوماسي

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

إقرأ أيضا

شوفو شنو لقاو البوليس عند شخص في محطة ولاد زيان | حوادث و حقوق

شوفو شنو لقاو البوليس عند شخص في محطة ولاد زيان

عاجل..شرملة تلميذ أمام مؤسسة تعليمية بالبيضاء | حوادث و حقوق

عاجل..شرملة تلميذ أمام مؤسسة تعليمية بالبيضاء

عاجل.. وفاة البائع المتجول اللي شعل في راسو العافية بالبرنوصي بالبيضاء | حوادث و حقوق

عاجل.. وفاة البائع المتجول اللي شعل في راسو العافية بالبرنوصي بالبيضاء

القبض على ثلاثة من موزعي المخدرات بمنطقة ليساسفة بينهم دركي | حوادث و حقوق

القبض على ثلاثة من موزعي المخدرات بمنطقة ليساسفة بينهم دركي

﻿

أحدث حلقات برنامجنا

فركوس:الفيلم الجديد ديالي يقدرو المغاربة كاملين يتفرجو فيه | خارج البلاطو
منذ 8 دقائق

فركوس:الفيلم الجديد ديالي يقدرو المغاربة كاملين يتفرجو فيه

عاجل بالفيديو | على المباشر.. شاهد انهيار أحد منازل حي البلدية بدرب السلطان | قنوات أخرى

عاجل بالفيديو | على المباشر.. شاهد انهيار أحد منازل حي البلدية بدرب السلطان

بالفيديو..حصلوها كتشفر‎ | قنوات أخرى

بالفيديو..حصلوها كتشفر‎

خطير بالفيديو | الفنان المغربي L ARTISTE يتعرض لاعتداء بشع أمام منزله | قنوات أخرى

خطير بالفيديو | الفنان المغربي '' L ARTISTE '' يتعرض لاعتداء بشع أمام منزله

﻿

آخر المستجدات

بأمر من الملك محمد السادس: هذا ما قام به المفتش العام للقوات المسلحة الملكية | بوليتيك
منذ 16 دقيقة

بأمر من الملك محمد السادس: هذا ما قام به المفتش العام للقوات المسلحة الملكية

هذه هي حقيقة نشوب حريق مهول بوكالة المغرب العربي للأنباء | مجتمع

هذه هي حقيقة نشوب حريق ''مهول'' بوكالة المغرب العربي للأنباء

شوفو شنو لقاو البوليس عند شخص في محطة ولاد زيان | حوادث و حقوق

شوفو شنو لقاو البوليس عند شخص في محطة ولاد زيان

فتاتان تسرقان هاتفا باهض الثمن من مواطن يهودي الديانة بالجديدة | مجتمع

فتاتان تسرقان هاتفا باهض الثمن من مواطن يهودي الديانة بالجديدة

﻿

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2018.