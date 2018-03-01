البوليس ديال الطاليان اقتحم القنصلية المغربية بتورينو ﻿

حاصرت وحدات تابعة للشرطة الإيطالية، زوال أمس الأربعاء، مقر القنصلية المغربية بتورينو، واقتحمت المقر الدبلوماسي المغربي، الأمر الذي خلق هلعا في صفوف العشرات من المواطنين المغاربة الذين كانوا

"شوف تيفي"

حاصرت وحدات تابعة للشرطة الإيطالية، زوال أمس الأربعاء، مقر القنصلية المغربية بتورينو، واقتحمت المقر الدبلوماسي المغربي، الأمر الذي خلق هلعا في صفوف العشرات من المواطنين المغاربة الذين كانوا بمقر القنصلية.

وحسب ما أوردته يومية الأحداث المغربية في عددها الصادر ليوم غد الجمعة، فقد قال شهود عيان إن الاقتحام جاء عقب مطاردة الأمن الإيطالي لأحد الأشخاص الفارين المبحوث عنهم والذي احتمى بمقر الدبلوماسية المغربية.

وحسب المصدر ذاته فإن حادث اقتحام عناصر الشرطة الإيطالية لمقر القنصلية شهد احتجاجات، سواء من قبل الموظفين، أو المواطنين الذين قصدوا القنصلية من أجل إنجاز وثائقهم.