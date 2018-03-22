بالصور.. الوداد يطلق موقعه الرسمي بحلة جديدة ﻿

أطلق فريق الوداد الرياضي لكرة القدم، قبل قليل، موقعه الرسمي الجديد، مكتفيا بنشر الرابط دون إجراء ندوة صحفية لتنوير الإعلام الوطني و الجمهور الودادي حول الموقع الجديد و ماذا سيقدم في المستقبل

'' شوف سبور''

أطلق فريق الوداد الرياضي لكرة القدم، قبل قليل، موقعه الرسمي الجديد، مكتفيا بنشر الرابط دون إجراء ندوة صحفية لتنوير الإعلام الوطني و الجمهور الودادي حول الموقع الجديد و ماذا سيقدم في المستقبل القريب لعشاق الحمراء.

وكان سعيد الناصري رئيس الوداد قد تعهد بفتح موقع ودادي رسمي بعدما أن كثرت الصفحات الودادية بمواقع التواصل الاجتماعي و التي نورت الجمهور الودادي بشكل كبير، إضافة إلى أن هناك من يستغلها لنشر أخبار زائفة.

ومن المنتظر أن يزود الموقع الجديد بتفاصيل الاستعدادات وآخر الأخبار المتعلقة بفريق الوداد والذي جاء تزامنا مع إجراء الجمع العام الاستثنائي المقرر يوم غد الجمعة.