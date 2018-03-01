عاجل..ملاسنات حادة خلال أشغال جلسة محاكمة ناصر الزفزافي ورفاقه.. ﻿

أكد موفد ''شوف تيفي'' إلى محكمة الاستئناف بالبيضاء، أن ملاسنات حادة، وقعت قبل قليل من يومه الخميس، خلال أشغال جلسة محاكمة ناصر الزفزافي ورفاقه، بين المحامية المكلفة بالدفاع عن المعتقلين نعيمة

"شوف تيفي"

أكد موفد "شوف تيفي" إلى محكمة الاستئناف بالبيضاء، أن ملاسنات حادة، وقعت قبل قليل من يومه الخميس، خلال أشغال جلسة محاكمة ناصر الزفزافي ورفاقه، بين المحامية المكلفة بالدفاع عن المعتقلين نعيمة الكلاف، والمحامي الحسيني كروط المدافع عن الحق المدني.

وأبرز الموفد أن المحامية نعيمة الكلاف، قالت خلال مرافعتها إن معتقلين، أصيبوا بآلام على مستوى البطن ومن بينهم ربيع الأبلق وسمير أغيد اللذين حضرا أشغال الجلسة، وإبراهيم بوزيان والحسين الإدريسي وجمال النعيمي، الغائبين بعدما أدلوا بشواهد طبية للمحكمة.

وأشار الموفد أن المحامي الحسيني كروط، اعترض على طلب الكلاف بتوقيف الجلسة من أجل حضور الطبيب، مشيرا إلى أن الأمر لا يدخل ضمن اختصاصات المحكمة التي تقوم بواجبها في إطار القانون.