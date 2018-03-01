عاجل..رفيق الزفزافي يبكي خلال أشغال محاكمة معتقلي الريف بمحكمة الاستئناف بالدارالبيضاء ﻿

كشف موفد ''شوف تيفي'' إلى محكمة الاستئناف بمدينة الدار البيضاء، أن بداية أشغال جلسة محاكمة ناصر الزفزافي ورفاقه، عرفت قبل قليل من يومه الخميس، دخول المعتقل ''كريم أمغار'' في نوبة بكاء وهو يتحدث عن صديقه

"شوف تيفي"

كشف موفد "شوف تيفي" إلى محكمة الاستئناف بمدينة الدار البيضاء، أن بداية أشغال جلسة محاكمة ناصر الزفزافي ورفاقه، عرفت قبل قليل من يومه الخميس، دخول المعتقل "كريم أمغار" في نوبة بكاء وهو يتحدث عن صديقه محسن فكري.

وأشار الموفد إلى أن المعتقل المذكور قال وهو يذرف الدموع، إن والدته كانت أول من أخبره بخبر وفاة صديقه محسن فكري وهي تبكي بحرارة حزنا عليه.

وأضاف الموفد أن المعتقل، أكد في تصريحاته للقاضي علي الطرشي، عن مساهمته في رسم العديد من الصور، وكتابة أكبر لافتة هو وبعض رفاقه بمن فيهم ناصر الزفزافي والتي كتب عليها "لسنا انفصاليين" ردا على الأغلبية الحكومية، تم تعليقها في جبل بالحسيمة اسمه "موربيخو".

واعترف المعتقل كذلك بشراء الورود الاصطناعية، وتوزيعها خلال مسيرة الورود، نافيا تقديمه لمساهمة مادية خلال الاحتجاجات.