المنتخب البرازيلي يواجه المنتخب الروسي في غياب نيمار ﻿

يواجه المنتخب البرازيلي روسيا البلد المضيف لمونديال 2018 يوم غد الجمعة بملعب ''لوجنيكي'' في موسكو، ضمن لقاء ودي يدخل في إطار استعدادات الطرفين للنهائيات.

"شوف سبور"

يواجه المنتخب البرازيلي روسيا البلد المضيف لمونديال 2018 يوم غد الجمعة بملعب ''لوجنيكي'' في موسكو، ضمن لقاء ودي يدخل في إطار استعدادات الطرفين للنهائيات.

ويعرف اللقاء غياب نيمار عن المنتخب الوطني بعد خضوعه مطلع الشهر الحالي إلى عملية جراحية في القدم اليمنى من أجل معالجة كسر في عظمة المشط تعرض له خلال مباراة لفريقه باريس سان جرمان الفرنسي في 26 فبراير، وبحسب طبيب المنتخب رودريغو لاسمر فإن أغلى لاعب في العالم سيغيب ''بين شهرين ونصف وثلاثة أشهر''.

واستغل المدرب تيتي إصابة نيمار لتوجيه الدعوة للاعبين جدد للمباراتين الوديتين ضد روسيا وألمانيا الجمعة والثلاثاء. وهي آخر لائحة يستدعيها تيتي قبل الإعلان مطلع مايو المقبل عن اللائحة النهائية للسيليساو الساعي إلى إحراز لقب عالمي سادس في مونديال روسيا.

وكان مقررا أن يكشف تيتي عن لائحته في الثاني من مارس، بيد أنه أجل ذلك 10 أيام للوقوف على تطور حالة نيمار.