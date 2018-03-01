 ضربة موجعة لأعداء الوحدة الترابية ولما يسمى بجبهة البوليساريو... إفادة كولر تدحض كل المزاعم ﻿
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بتاريــخ : 22 مارس 2018 / 17:50 ضربة موجعة لأعداء الوحدة الترابية ولما يسمى بجبهة البوليساريو... إفادة كولر تدحض كل المزاعم | بوليتيك
ضربة موجعة لأعداء الوحدة الترابية ولما يسمى بجبهة البوليساريو... إفادة كولر تدحض كل المزاعم
أكد مصطفى الخلفي الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني الناطق الرسمي باسم الحكومة اليوم الخميس 22 مارس أن إفادة المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة إلى الصحراء هورست

شوف تيفي

أكد مصطفى الخلفي الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني الناطق الرسمي باسم الحكومة اليوم الخميس 22 مارس أن إفادة المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة إلى الصحراء هورست كولر لأعضاء مجلس الأمن بخصوص الصحراء المغربية تضمنت توضيحات دحضت عددا من الادعاءات الخاطئة التي كان يروج لها أعداء الوحدة الترابية للمملكة.

وأضاف الخلفي في لقاء صحفي عقب أشغال مجلس الحكومة الذي انعقد برئاسة رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، أن التصريح الصحفي الصادر عن رئاسة مجلس الأمن، والذي أكد على موقف الأمم المتحدة في ما يتعلق بالكركرات وعلى عدم المساس بالوضع القائم، شكل جوابا على الاستفزازات وعلى عمليات الانتهاك لاتفاق وقف إطلاق النار.

كما شدد الناطق الرسمي باسم الحكومة أنه لا وجود لحل لقضية الصحراء خارج السيادة المغربية، وخارج مبادرة الحكم الذاتي، مبرزا أن هذا الملف هو اختصاص حصري للأمم المتحدة وأن المغرب يرفض أي نقاشات جانبية تؤدي إلى تحريف المسار خارج هذه الثوابت، وسجل أن لقاء الوفد المغربي بلشبونة مع المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة إلى الصحراء المغربية، كان مؤطرا بمرجعية خطاب الملك محمد السادس بمناسبة ذكرى المسيرة الخضراء.

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المغرب شوف تيفي سياسة ضربة موجعة لأعداء الوحدة الترابية

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