نجم المنتخب المغربي يغادر معسكر ''الأسود'' بتورينو ﻿

كشفت مصادر مطلعة، لـ''شوف سبور'' أن حارس مرمى المنتخب المغربي ، ياسين بونو، قد غادر مقر إقامة المنتخب المغربي بتورينو بعدما تعذر عليه مواصلة تداريبه رفقة ''أسود الأطلس''.

''شوف سبور''

كشفت مصادر مطلعة، لـ''شوف سبور'' أن حارس مرمى المنتخب المغربي ، ياسين بونو، قد غادر مقر إقامة المنتخب المغربي بتورينو بعدما تعذر عليه مواصلة تداريبه رفقة ''أسود الأطلس''.



وأضافت نفس المصادر، أن حارس جيرونا الإسباني، غادر معسكر ''أسود الأطلس''، بسبب الإصابة التي تعرّض لها في مباراة الأحد الماضي ، أمام ريال مدريد برسم مباريات الدوري الإسباني.



يذكر أن المنتخب المغربي سيجرى يوم غد الجمعة المنتخب الصربي، في إطار استعداداته لمشاركته في نهائيات كأس العالم روسيا 2018 بملعب تورينو الأولمبي، على الساعة السابعة و النصف مساء