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مصدر جامعي يوضح لـ''شوف سبور'' قضية رفض ''الفيفا'' الملف المغربي بخصوص الحدادي

بتاريــخ : 22 مارس 2018 / 17:27 مصدر جامعي يوضح لـشوف سبور قضية رفض الفيفا الملف المغربي بخصوص الحدادي | سبور
مصدر جامعي يوضح لـ''شوف سبور'' قضية رفض ''الفيفا'' الملف المغربي بخصوص الحدادي
أكد مصدر من داخل الجامعة المغربية لكرة القدم ، في اتصال هاتفي مع ''شوف سبور''، أن قضية منير الحدادي بتمثيل المنتخب المغربي عوض المنتخب الإسباني لم تحسم بعد من طرف الاتحاد الدولي لكرة القدم ''الفيفا''.

''شوف سبور'' : عبدالغفور ضرار

أكد مصدر من داخل الجامعة المغربية لكرة القدم ، في اتصال هاتفي مع ''شوف سبور''، أن قضية منير الحدادي بتمثيل المنتخب المغربي عوض المنتخب الإسباني لم تحسم بعد من طرف الاتحاد الدولي لكرة القدم ''الفيفا''.

وأضاف ذات المصدر، أن المحكمة الرياضية ''الطاس''، كانت قد طالبت من الجامعة المغربية لكرة القدم بضرورة إعادة الملف مجدّدا لعرضه على اللجان المتخصّصة في ''الفيفا''، مضيفا أن جميع الأمور مازالت مفتوحة من أجل حمل الحدادي قميص المنتخب المغربي.

وأوضح المصدر نفسه ، أن مسؤولي الجامعة المغربية ، لا يزالون ينتظرون الحكم النهائي من طرف لجنة قانون اللاعب داخل الاتحاد الدولي، مشيرا إلى أن جامعة لقجع لم تقفل الملف حتى الآن، وفي حال رفضت لجنة قانون اللاعب، الملف المغربي، فإن الجامعة ستلجأ إلى المحكمة الرياضية ''الطاس''.

ويذكر أن بعض التقارير الإخبارية، كانت قد أكدت أن الاتحاد الدولي لكرة القدم ''الفيفا ''، رفض رسميا طلب الجامعة المغربية لكرة القدم ، بضم اللاعب المغربي – الإسباني، نجم فريق ألافيس الإسباني ، منير الحدادي ، لحمل قميص المنتخب المغربي ، خلال نهائيات كأس العالم في روسيا الصيف المقبل.

‫شوف تيفي

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الجامعة المغربية لكرة القدم منير الحدادي شوف سبور

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