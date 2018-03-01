هذا ما تقرر في حق الإعلامية ريهام سعيد المتهمة بالاتجار بالبشر ﻿

منحت محكمة جنايات الجيزة بمصر، أمس الأربعاء، البراءة للإعلامية المصرية ريهام سعيد و3 آخرين من فريق إعداد برنامجها ''صبايا الخير''، وذلك بعد اتهامهم بالاتجار بالبشر.

''شوف تيفي''

منحت محكمة جنايات الجيزة بمصر، أمس الأربعاء، البراءة للإعلامية المصرية ريهام سعيد و3 آخرين من فريق إعداد برنامجها ''صبايا الخير''، وذلك بعد اتهامهم بالاتجار بالبشر.

وحسب ما كشفت عنه وسائل إعلام مصرية فقد قضت المحكمة ببراءة الإعلامية ريهام سعيد وحبس معدة البرنامج ''غرام عيسى'' سنة مع إيقاف التنفيذ لمدة 3 سنوات، وبـ 15 سنة لمتهمين اثنين، والسجن 5 سنوات لمتهم آخر.

تجدر الإشارة إلى أن ملف اختطاف الأطفال والذي ذكر فيه اسم الإعلامية المصرية الشهيرة، أثار ضجة واسعة بمصر خلال الأسبوعين الماضيين.