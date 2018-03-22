 نايضة بين الشيخ أبو حفص ومول الفوقيا بسبب المساواة في الإرث والقضية بيناتهم فيها التحريض على القتل+صورة ﻿
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نايضة بين الشيخ أبو حفص ومول الفوقيا بسبب المساواة في الإرث والقضية بيناتهم فيها التحريض على القتل+صورة | مجتمع

نايضة بين الشيخ أبو حفص ومول الفوقيا بسبب المساواة في الإرث والقضية بيناتهم فيها التحريض على

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نايضة بين الشيخ أبو حفص ومول الفوقيا بسبب المساواة في الإرث والقضية بيناتهم فيها التحريض على القتل+صورة

بتاريــخ : 22 مارس 2018 / 17:18 نايضة بين الشيخ أبو حفص ومول الفوقيا بسبب المساواة في الإرث والقضية بيناتهم فيها التحريض على القتل+صورة | مجتمع
نايضة بين الشيخ أبو حفص ومول الفوقيا بسبب المساواة في الإرث والقضية بيناتهم فيها التحريض على القتل+صورة
نشر الشيخ عبد الوهاب رفيقي الملقب بـ ''أبو حفص''، يومه الخميس، صورة، أرفقها بتعليق، اعتبر من خلاله تدوينة للناشط الفيسبوكي ''مول الفوقية'' تحريضا على القتل.

''شوف تيفي''

نشر الشيخ عبد الوهاب رفيقي الملقب بـ ''أبو حفص''، يومه الخميس، صورة، أرفقها بتعليق، اعتبر من خلاله تدوينة للناشط الفيسبوكي ''مول الفوقية'' تحريضا على القتل.

واعتبر أبو حفص ما نشره ''مول الفوقية'' تحريضا على القتل، بعد أن عبر هذا الأخير عن غضبه الشديد من الدعاة للمساواة في الإرث بين الرجل والمرأة، متمنيا أن يلتقي هؤلاء مع من أطلق عليهم ''ليوث الحق'' حتى تتم محاسبتهم على هذه الدعوة.

وتفاعل آلاف النشطاء مع تدوينة ''مول الفوقية'' وتعليق ''أبو حفص''، حيث وقف العديد منهم في جانب ''أبو حفص''، مؤكدين على أن ما جاء به ''مول الفوقية'' هو بالفعل تحريض على القتل.

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

المغرب شوف تيفي مول الفوقية التحريض القتل

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