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عاجل وبالفيديو.. لورا بريول فضحات لمجرد في فرنسا ودخلات معاها مغربية في القضية..شوفو شنو دارت

بتاريــخ : 22 مارس 2018 / 17:00 عاجل وبالفيديو.. لورا بريول فضحات لمجرد في فرنسا ودخلات معاها مغربية في القضية..شوفو شنو دارت | ثقافة و فنون
عاجل وبالفيديو.. لورا بريول فضحات لمجرد في فرنسا ودخلات معاها مغربية في القضية..شوفو شنو دارت
مرة أخرى وفي أقل من 24 ساعة، ظهرت لورا بريول بقناة فرنسية أخرى وهي تكشف عن تعرضها لمحاولة الاغتصاب والتعنيف على يد الفنان المغربي سعد لمجرد.

"شوف تيفي"

مرة أخرى وفي أقل من 24 ساعة، ظهرت لورا بريول بقناة فرنسية أخرى وهي تكشف عن تعرضها لمحاولة الاغتصاب والتعنيف على يد الفنان المغربي سعد لمجرد.

وظهرت لورا بريول بقناة "C8" الفرنسية، يومه الخميس، وهي تكشف عن الطريقة التي تعرضت بها للتعنيف على يد المجرد، وتصويرها لمقطع فيديو يظهر خطورة الكدمات التي تعرضت لها على مستوى الوجه.

وأكدت لورا بريول أنها تلقت العديد من التهديدات والإهانات عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بالإضافة إلى تعرضها للاعتداء بالشارع العام وفي مقر عملها، بالرغم من سقوطها ضحية للمجرد.

وفي تعليقه على الفيديو، أكد مصدر مطلع لـ "شوف تيفي" أن مغربية تدافع عن حقوق المرأة بفرنسا، شاركت إلى جانب لورا بريول خلال مرورها بالقناة الفرنسية، ودافعت بقوة عنها وعن النساء اللائي تعرضن للعنف والاغتصاب.

تجدر الإشارة إلى أن "شوف تيفي"، كشفت في خبر حصري لها قبل أيام عن ربط لورا بريول ووالدتها الاتصال بمجموعة من القنوات الفرنسية، وذلك كرد فعل منها بعد قرار العدالة الفرنسية السماح للمجرد بالعودة مؤقتا للمغرب.

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

المغرب شوف تيفي لورا بريول فرنسا لمجرد الاغتصاب قناة C8 الفرنسية

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