لأول مرة.. لقجع يختار هذا المكان لجمع أعضاء مكتبه المديري ﻿

قرر فوزي لقجع رئيس جامعة الكرة عقد اجتماع المكتب المديري للجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، يوم 27 مارس الجاري بعدما تأجل بسبب سفر الرئيس خارج المغرب.

شــــوف تيفي:

قرر فوزي لقجع رئيس جامعة الكرة عقد اجتماع المكتب المديري للجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، يوم 27 مارس الجاري بعدما تأجل بسبب سفر الرئيس خارج المغرب.

وقال عضو جامعي مسؤول في حديث لـ"شوف تيفي" إن الاجتماع يعقد لأول مرة خارج أسوار الجامعة، وسيحتضنه أحد فنادق مدينة الدارالبييضاء، وبالضبط قبل المباراة التي تجمع المنتخب الوطني بنظيره أوزبكستان.

وكشف المصدر ذاته، أن جدول أعمال المكتب المديري للجامعة يتضمن إحاطة أعضاء المكتب المديري بآخر مستجدات ملف ترشيح المغرب لاحتضان نهائيات المونديال، وإصدار قرار نهائي في النقطة المتعلقة باستكمال أشغال الجمع العام الاستثنائي للرجاء، والمباريات الودية للمنتخب.