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بتاريــخ : 22 مارس 2018 / 16:29 عاجل وبالصور..ضربة موجعة لأمريكا: فرنسا وحلفاؤها يدعمون ملف المغرب لتنظيم مونديال 2026 | سبور
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أعلن الاتحاد الفرنسي لكرة القدم، يومه الخميس، رسميا، عن تقديمه الدعم غير المشروط للمغرب في استضافة كأس العالم 2026.

"شوف تيفي"

 

أعلن الاتحاد الفرنسي لكرة القدم، يومه الخميس، رسميا، عن تقديمه الدعم غير المشروط للمغرب في استضافة كأس العالم 2026.

وأكد رئيس الاتحاد الفرنسي لكرة القدم نوويل لوغريت دعم فرنسا و كل حلفائها لملف ترشح المغرب لاستضافة كأس العالم 2026، واعتبر ترشح المغرب ترشحا للقارة الإفريقية بكاملها.

وكشف لوغريت عن موقف فرنسا من الملف المغربي خلال لقاء جمعه بوفد مغربي إفريقي يترأسه رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم فوزي لقجع ورقية الدرهم كاتبة للدولة لدى وزير الصناعة والاستثمار والتجارة والاقتصاد الرقمي مكلفة بالتجارة الخارجية وغوستون كامارا عضو الفيفا والكاف و تلدولي السنغالي السابق الحجي ضيوف.

‫شوف تيفي

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