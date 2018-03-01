مثير..تونسية مشهورة : ''لمجرد مغتصب ومجرم ومتورط في الاعتداء الجنسي'' ﻿

وجهت الإعلامية التونسية الشهيرة مايا القصوي، انتقادات لاذعة للفنان المغربي سعد لمجرد، ووصفته بالمغتصب والمجرم والمتورط في الاعتداء الجنسي.



''شوف تيفي''

وجهت الإعلامية التونسية الشهيرة مايا القصوي، انتقادات لاذعة للفنان المغربي سعد لمجرد، ووصفته بالمغتصب والمجرم والمتورط في الاعتداء الجنسي.

وحسب ما كشف عنه موقع ''أرابسك'' التونسي، يومه الخميس، فإن الإعلامية القصوي، قالت إن الفنان المغربي سعد لمجرد لا يمكن وضعه ضمن خانة الفنانين، لأنه مجرم ومغتصب، وعبرت عن رفضها التعليق عن أغنيته الجديدة.

وأضاف الموقع ذاته أن مايا، قالت في برنامج ''كلام الناس'' على قناة الحوار التونسي: ''بالنسبة لي هذا المدعو سعد لمجرد مغتصب ومتورط في الاعتداء الجنسي بفرنسا وتم الإفراج عنه بعد تدخلات نافذة لذلك هذا مجرم وليس فنانا وإذا يسمع فيا عليه أن يتقدم بشكاية ضدي''.





