هاذ شي اللي بقا...فتيات كيتزعمو عصابة خطيرة بإنزكان ﻿

تمكنت مصالح ولاية أمن أكادير بتنسيق مع مصالح الشرطة القضائية بإنزكان، زوال أول أمس الثلاثاء، من إيقاف 4 أشخاص، من ضمنهم فتاتان، تتراوح أعمارهم ما بين 19 و28 سنة، للاشتباه في تورطهم في قضية تتعلق

''شوف تيفي''

تمكنت مصالح ولاية أمن أكادير بتنسيق مع مصالح الشرطة القضائية بإنزكان، زوال أول أمس الثلاثاء، من إيقاف 4 أشخاص، من ضمنهم فتاتان، تتراوح أعمارهم ما بين 19 و28 سنة، للاشتباه في تورطهم في قضية تتعلق بتكوين عصابة إجرامية والسرقة تحت التهديد بالسلاح الأبيض وباستعمال ناقلة ذات محرك.

وحسب ما كشفت عنه مصادر محلية فقد كشفت المعلومات الأولية للبحث أن المشتبه بهم، الذين كانوا تحت تأثير المخدرات، قاموا في ظرف وجيز من صبيحة اليوم باقتراف 7 سرقات استهدفت كلها العنصر النسوي، إذ تعمدت الفتاتان إلى اعتراض سبيل الضحايا والاستيلاء على ما بحوزتهم تحت التهديد بالسلاح الأبيض، قبل الفرار عبر سيارة خفيفة يسوقها مشتبه به من ذوي السوابق القضائية.

وأكدت المصادر ذاتها أن عملية التفتيش التي أنجزت في إطار هذه القضية، مكنت من حجز سيارة في ملكية وكالة للتأجير بالإضافة إلى عدة هواتف نقالة ومبالغ مالية ومتعلقات شخصية من عائدات الأفعال الإجرامية للمشتبه بهم.

وأشارت ذات المصادر إلى أن ولاية أمن أكادير، كانت قد استنفرت جميع عناصرها فور تلقيها شكايات الضحايا، وهو ما مكن من تحديد هوية المشتبه بهم، قبل أن يفضي التنسيق الذي لعبت فيه قاعة المواصلات الولائية دورا مهما، في إيقاف المشتبه بهم على مستوى سوق ''الثلاثاء'' بإنزكان، وهم في طريقهم لتصريف المسروقات.