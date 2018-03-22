بالصورة..إسبانيا تطرد إماما مغربيا والقضية فيها الإرهاب ﻿

طردت السلطات الإسبانية، خلال الأسبوع الجاري، إماما مغربيا من أراضيها، بعد اتهامه بالانتماء إلى تنظيمات إرهابية كالقاعدة وتنظيم الدولة الإسلامية.

''شوف تيفي''

طردت السلطات الإسبانية، خلال الأسبوع الجاري، إماما مغربيا من أراضيها، بعد اتهامه بالانتماء إلى تنظيمات إرهابية كالقاعدة وتنظيم الدولة الإسلامية.

وحسب ما كشف عنه موقع صحيفة ''إل باييس'' الإسبانية، أول أمس الثلاثاء، فإن الأمر يتعلق بـ ''ياسين.ل'' البالغ من العمر 33 سنة، الإمام بمنطقة كوريلا بكتالونيا والذي كان له علاقة بجمعية إحياء منظمة التراث الإسلامي، مشيرة إلى أن السلطات الإسبانية، قامت باعتقاله قبل قرار ترحيله.

وأشارت الصحيفة الإسبانية إلى أن الإمام المغربي سعى كذلك إلى استغلال الجالية المغربية بإسبانيا من أجل تمويل مشروع بناء مركز إسلامي ثقافي، مبرزة أن هذا الإمام كان ينوي نشر السلفية والتطرف في شمال إسبانيا وخاصة بين الشباب.