القبض على ثلاثة من موزعي المخدرات بمنطقة ليساسفة بينهم دركي ﻿

تم مساء أمس الأربعاء 21 مارس بتنسيق بين مصالح الشرطة القضائية وعناصر الأمن العمومي توقيف ثلاثة مشتبه بهم على متن سيارة خفيفة ينشطون في تجارة المخدرات بمنطقة ليساسفة بالدار البيضاء، من بين

شوف تيفي

تم مساء أمس الأربعاء 21 مارس بتنسيق بين مصالح الشرطة القضائية وعناصر الأمن العمومي توقيف ثلاثة مشتبه بهم على متن سيارة خفيفة ينشطون في تجارة المخدرات بمنطقة ليساسفة بالدار البيضاء، من بين الموقوفين دركي.

التوقيف جاء بناء على إخبارية مفادها أن ثلاثة أشخاص يتوافدون على المنطقة بواسطة سيارة خفيفة يوزعون المخدرات على مروجيها، وبعد البحث والتحري تم إلقاء القبض عليهم وبحوزتهم 130 كيلوغراما من مخدر الشيرا والمحجوزات ضبطت بالسيارة.

وقد تم وضع الموقوفين الذين يتحدرون من منطقة ابن سليمان تحت تدابير الحراسة النظرية على أن يتم عرضهم على أنظار النيابة العامة المختصة بالدار البيضاء غدا الجمعة 23 مارس 2018.