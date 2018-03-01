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عاجل وهام للتلاميذ..تغيير مواعيد الدخول والخروج المدرسي بعد إضافة ساعة للتوقيت الأصلي

بتاريــخ : 22 مارس 2018 / 15:27 عاجل وهام للتلاميذ..تغيير مواعيد الدخول والخروج المدرسي بعد إضافة ساعة للتوقيت الأصلي | مجتمع
عاجل وهام للتلاميذ..تغيير مواعيد الدخول والخروج المدرسي بعد إضافة ساعة للتوقيت الأصلي
أعلنت الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة الداخلة وادي الذهب عن اعتماد توقيت جديد ابتداء من الإثنين 25 مارس الجاري، بجميع المؤسسات التعليمية العمومية والخصوصية خلال الفترة التي ستعتمد فيها

"شوف تيفي"

 أعلنت الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة الداخلة وادي الذهب عن اعتماد توقيت جديد ابتداء من الإثنين 25 مارس الجاري، بجميع المؤسسات التعليمية العمومية والخصوصية خلال الفترة التي ستعتمد فيها المملكة المغربية التوقيت الصيفي بإضافة ساعة.

وأكدت الأكاديمية في بلاغ لها، توصلت "شوف تيفي" بنسخة منه، أن التوقيت الجديد الذي سيتم اعتماده سيكون على الشكل التالي:

- موعد الدخول خلال الفترة الصباحية: التاسعة صباحا

-موعد الدخول خلال الفترة المسائية: الثالثة بعد الزوال

وأوضحت الأكاديمية أن قرارها هذا جاء عقب توصلها بمجموعة من الطلبات من أولياء وأمور التلاميذ، وأيضا بعد أخذها بعين الاعتبار تسجيل تزايد حالات التأخر والتغييبات في صفوف التلاميذ والتلميذات بعد زيادة الساعة الخاصة بالتوقيت الصيفي.

‫شوف تيفي

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المغرب شوف تيفي الأكاديمية المؤسسات التعليمية الداخلة وادي الذهب

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