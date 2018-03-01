نجم المنتخب البرازيلي يطالب طليقته و طفليه بإخلاء شقته ﻿

كشفت ''باربارا تولير'' طليقة النجم السابق لمنتخب البرازيل ونادي ريال مدريد روبيرتو كارلوس، إنها تلقت إخطارا بإخلاء الشقة التي تقطن فيها مع طفليها.

شوف سبور

كشفت ''باربارا تولير'' طليقة النجم السابق لمنتخب البرازيل ونادي ريال مدريد روبيرتو كارلوس، إنها تلقت إخطارا بإخلاء الشقة التي تقطن فيها مع طفليها.

وذكر موقع ''روسيا اليوم'' يومه الخميس نقلا عن صحيفة ''غازيتا'' الروسية، أن تولير، قالت ''يريد كارلوس أن يطرد طفليه إلى الشارع، ولما سألته لماذا يريد هذه الشقة قال لي إنه يجب عليه بيعها.. كم هذا مثير للاشمئزاز''.

وكانت محكمة في ريو دي جانيرو قد أصدرت في غشت الماضي، حكما بحبس كارلوس لمدة ثلاثة أشهر بسبب تأخره في دفع نفقة ابنيه من زوجته السابقة تولير، إلا أنه تجنب العقوبة بعدما دفع مبلغا قدره 20 ألف دولار أمريكي لطفليه.

يذكر أن كارلوس، الحائز على لقب كأس العالم عام 2002، والذي دافع عن ألوان نادي ريال مدريد من 1996 حتى 2007، أصبح مؤخرا أبا للمرة التاسعة، بعد أن وضعت زوجته الحالية، ماريانا لوكون، طفلة تدعى ماريانا.