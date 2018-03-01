 حصري..هكذا رد الوحش موريتي محامي لمجرد على لورا بريول بعد ظهورها في التلفزيون الفرنسي ﻿
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حصري..هكذا رد الوحش موريتي محامي لمجرد على لورا بريول بعد ظهورها في التلفزيون الفرنسي

بتاريــخ : 22 مارس 2018 / 14:45 حصري..هكذا رد الوحش موريتي محامي لمجرد على لورا بريول بعد ظهورها في التلفزيون الفرنسي | ثقافة و فنون
حصري..هكذا رد الوحش موريتي محامي لمجرد على لورا بريول بعد ظهورها في التلفزيون الفرنسي
أكد مصدر مقرب من المحامي الفرنسي ''موريتي'' لـ ''شوف تيفي''، أن هذا الأخير، قال إن الأصل في قضية موكله سعد لمجرد هي الحقيقة، أما ما صرحت به لورا بريول في قناة فرنسية فلا يمكن أن يؤثر على العدالة.

"شوف تيفي"

أكد مصدر مقرب من المحامي الفرنسي "موريتي" لـ "شوف تيفي"، أن هذا الأخير، قال إن الأصل في قضية موكله سعد لمجرد هي الحقيقة، أما ما صرحت به لورا بريول في قناة فرنسية فلا يمكن أن يؤثر على العدالة.

وأوضح المصدر ذاته أن المحامي "الوحش" لم يعط اهتماما لما صرحت به الفتاة الفرنسية التي تتهم لمجرد بمحاولة اغتصابها وتعنيفها جسديا، وأكد على أن القضاء سيحسم في الملف بناء على الحقيقة.

تجدر الإشارة إلى أن بريول، ظهرت أمس في قناة فرنسية شهيرة، وهي تكشف عن تحول حياتها لجحيم، بسبب قضيتها مع الفنان المغربي سعد لمجرد.

 

‫شوف تيفي

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المغرب شوف تيفي فتاة فرنسية العدالة لورا بريول

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