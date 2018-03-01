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هذا مصير شخص ببرشيد تورط في محاولة السطو على وكالة تجارية تابعة للبريد

بتاريــخ : 22 مارس 2018 / 14:40 هذا مصير شخص ببرشيد تورط في محاولة السطو على وكالة تجارية تابعة للبريد | مجتمع
هذا مصير شخص ببرشيد تورط في محاولة السطو على وكالة تجارية تابعة للبريد
تمكنت عناصر الشرطة القضائية بمنطقة أمن برشيد، في حدود الساعة الثانية والنصف من صباح اليوم الخميس، من توقيف شخص يبلغ من العمر 22 سنة، وذلك للاشتباه في تورطه في محاولة سرقة وكالة تجارية تابعة للبريد

''شوف تيفي''+'' و م ع''

تمكنت عناصر الشرطة القضائية بمنطقة أمن برشيد، في حدود الساعة الثانية والنصف من صباح اليوم الخميس، من توقيف شخص يبلغ من العمر 22 سنة، وذلك للاشتباه في تورطه في محاولة سرقة وكالة تجارية تابعة للبريد باستعمال الكسر.

وذكر بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني أن مصالح الأمن بمدينة برشيد كانت قد توصلت بإشعار هاتفي من أحد المواطنين، مؤداه أنه عاين تسلل أشخاص إلى وكالة تجارية للبريد باستعمال الكسر، وهو ما استدعى تدخل الدوريات الأمنية العاملة بالقطاع والتي أوقفت المشتبه به متلبسا بمحاولة السرقة من داخل مقر الوكالة، كما حجزت القضيب الحديدي المستخدم في الكسر.

وأضاف أنه تم اخضاع المشتبه به لتدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، بينما لازالت التحريات الميدانية والخبرات التقنية متواصلة، للتحقق مما إذا كان هناك مساهمون أو مشاركون آخرون متورطين في ارتكاب هذه الجريمة.

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المغرب شوف تيفي برشيد الأمن الوطني السطو الجريمة

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