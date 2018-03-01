الجامعة تؤجل مباراة الديربي بين الرجاء و الوداد ﻿

شوف سبور
كشفت مصادر مطلعة، لـ"شوف سبور"، أن لجنة البرمجة التابعة للجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، ستحدد موعدا جديدا لمباراة الديربي البيضاوي، بين الوداد الرياضي و الرجاء الرياضي، برسم الجولة 25 من البطولة الاحترافية.
وأكدت نفس المصادر، أن الديربي البيضاوي ، الذي كان سيجرى في 8 أبريل المقبل ، سيتم تأجيله، بسبب التزام الفريق الأخضر بخوض مباراة في كأس الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم، أمام مضيفه نادي زناكو الزامبي، برسم ذهاب الدور الثاني، في الفترة مابين 6 و 8 أبريل المقبل.
ويذكر أن الممثل الثاني للكرة المغربية في كأس الكاف ، نهضة بركان، سيواجه جينيراسيون فوت السنغالي.