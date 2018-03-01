 الجامعة تؤجل مباراة الديربي بين الرجاء و الوداد ﻿
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الجامعة تؤجل مباراة الديربي بين الرجاء و الوداد

بتاريــخ : 22 مارس 2018 / 14:42 الجامعة تؤجل مباراة الديربي بين الرجاء و الوداد | سبور
الجامعة تؤجل مباراة الديربي بين الرجاء و الوداد
كشفت مصادر مطلعة، لـ''شوف سبور''، أن لجنة البرمجة التابعة للجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، ستحدد موعدا جديدا لمباراة الديربي البيضاوي، بين الوداد الرياضي و الرجاء الرياضي، برسم الجولة 25 من

 شوف سبور

 كشفت مصادر مطلعة، لـ"شوف سبور"، أن لجنة البرمجة التابعة للجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، ستحدد موعدا جديدا لمباراة الديربي البيضاوي، بين الوداد الرياضي و الرجاء الرياضي، برسم الجولة 25 من البطولة الاحترافية.

وأكدت نفس المصادر، أن الديربي البيضاوي ، الذي كان سيجرى في 8 أبريل المقبل ، سيتم تأجيله، بسبب التزام الفريق الأخضر بخوض مباراة في كأس الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم، أمام مضيفه نادي زناكو الزامبي، برسم ذهاب الدور الثاني، في الفترة مابين 6 و 8 أبريل المقبل.

ويذكر أن الممثل الثاني للكرة المغربية في كأس الكاف ، نهضة بركان، سيواجه جينيراسيون فوت السنغالي.

 

‫شوف تيفي

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الرجاء الرياضي لجنة البرمجة شوف سبور

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