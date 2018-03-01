هذه تفاصيل اجتماع منخرطي الرجاء مع أوزال قبل الجمع العام الاستثنائي ﻿

كشفت مصادر مطلعة، لـ''شوف سبور''، أن مجموعة من منخرطي فريق الرجاء الرياضي ، اجتمعوا يوم أمس الأربعاء ، بمحمد أوزال الرئيس السابق للفريق الأخضر، من أجل إطلاعه على جميع الخطوات القانونية التي أقدموا

شوف سبور

كشفت مصادر مطلعة، لـ"شوف سبور"، أن مجموعة من منخرطي فريق الرجاء الرياضي ، اجتمعوا يوم أمس الأربعاء ، بمحمد أوزال الرئيس السابق للفريق الأخضر، من أجل إطلاعه على جميع الخطوات القانونية التي أقدموا عليها من أجل عقد الجمع العام الاستثنائي ، إضافة إلى استعدادات أوزال للإشراف على اللجنة المؤقتة لتسيير الفريق الأخضر. كحل مرحلي تفرضه الظرفية الحالية.

وأضافت نفس المصادر ، أن محمد أوزال عبر عن رغبته الكبيرة في إيجاد حل ينهي أزمة النادي القانونية و المالية الحالية، بهدف إنجاح محطة يوم 31 مارس و جعلها موعدا لجمع العائلة الرجاوية .

وأوضحت ذات المصادر ، أن الاجتماع خلص إلى عقد اجتماع ثان في الأيام القادمة ، يشمل باقي الأطراف من أجل توحيد الرؤى استعدادا ليوم 31 مارس.