 هذه تفاصيل اجتماع منخرطي الرجاء مع أوزال قبل الجمع العام الاستثنائي ﻿
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هذه تفاصيل اجتماع منخرطي الرجاء مع أوزال قبل الجمع العام الاستثنائي

بتاريــخ : 22 مارس 2018 / 14:38 هذه تفاصيل اجتماع منخرطي الرجاء مع أوزال قبل الجمع العام الاستثنائي | سبور
هذه تفاصيل اجتماع منخرطي الرجاء مع أوزال قبل الجمع العام الاستثنائي
كشفت مصادر مطلعة، لـ''شوف سبور''، أن مجموعة من منخرطي فريق الرجاء الرياضي ، اجتمعوا يوم أمس الأربعاء ، بمحمد أوزال الرئيس السابق للفريق الأخضر، من أجل إطلاعه على جميع الخطوات القانونية التي أقدموا

شوف سبور

كشفت مصادر مطلعة، لـ"شوف سبور"، أن مجموعة من منخرطي فريق الرجاء الرياضي ، اجتمعوا يوم أمس الأربعاء ، بمحمد أوزال الرئيس السابق للفريق الأخضر، من أجل إطلاعه على جميع الخطوات القانونية التي أقدموا عليها من أجل عقد الجمع العام الاستثنائي ، إضافة إلى استعدادات أوزال للإشراف على اللجنة المؤقتة لتسيير الفريق الأخضر. كحل مرحلي تفرضه الظرفية الحالية.

وأضافت نفس المصادر ، أن محمد أوزال عبر عن رغبته الكبيرة في إيجاد حل ينهي أزمة النادي القانونية و المالية الحالية، بهدف إنجاح محطة يوم 31 مارس و جعلها موعدا لجمع العائلة الرجاوية .

وأوضحت ذات المصادر ، أن الاجتماع خلص إلى عقد اجتماع ثان في الأيام القادمة ، يشمل باقي الأطراف من أجل توحيد الرؤى استعدادا ليوم 31 مارس.

‫شوف تيفي

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الرجاء الرياضي محمد أوزال شوف سبور

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