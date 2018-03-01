برادة : أطمح للعودة مجددا للمنتخب المغربي ﻿

أكد الدولي المغربي عبد العزيز برادة لاعب النصر الإماراتي ، أن عودته لصفوف المنتخب المغربي، تبقى مسألة وقت لا غير، وأنه لم يفقد الأمل في التواجد معه في نهائيات كأس العالم التي تنطلق في يونيو المقبل

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أكد الدولي المغربي عبد العزيز برادة لاعب النصر الإماراتي ، أن عودته لصفوف المنتخب المغربي، تبقى مسألة وقت لا غير، وأنه لم يفقد الأمل في التواجد معه في نهائيات كأس العالم التي تنطلق في يونيو المقبل بروسيا.

وقال برادة في تصريح لـ''البيان الرياضي'' يوم الثلاثاء الماضي : '' لم أفقد الأمل في التواجد معه في مونديال روسيا، لقد تلقيت اتصالا من المدرب الفرنسي هيرفي رونار منذ أسابيع قليلة للاطمئنان على وضعي الصحي وأخبرني أن القائمة ما زالت مفتوحة'' .

وأضاف برادة : ''اللعب مع المنتخب الوطني كان حلما يراودني منذ الطفولة ونجحت في تحقيقه في 2012 عندما كنت ألعب مع خيتافي الإسباني ثم مع أولمبيك مرسيليا وشاركت معه في العديد من المباريات سواء في تصفيات كأس العالم أو بطولة كأس أمم إفريقيا والتجارب الودية، وأطمح إلى العودة مجددا، أنا سعيد بتأهل منتخبنا إلى المونديال وطالما أن القائمة النهائية لم تغلق فالأمل ما زال قائماً وعلي أن أثبت أني أستحق أن أكون معهم في روسيا''.