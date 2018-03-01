رسميا و قبل مونديال روسيا..''الفيفا'' تصدم جامعة لقجع بخصوص منير الحدادي ﻿

كشفت مصادر مطلعة ، أن الاتحاد الدولي لكرة القدم ''الفيفا ''، رفض رسميا طلب الجامعة المغربية لكرة القدم ، بضم اللاعب المغربي – الإسباني، نجم فريق ألافيس الإسباني ، منير الحدادي ، لحمل قميص المنتخب

''شوف سبور''

كشفت مصادر مطلعة ، أن الاتحاد الدولي لكرة القدم ''الفيفا ''، رفض رسميا طلب الجامعة المغربية لكرة القدم ، بضم اللاعب المغربي – الإسباني، نجم فريق ألافيس الإسباني ، منير الحدادي ، لحمل قميص المنتخب المغربي ، خلال نهائيات كأس العالم في روسيا الصيف المقبل.

وكان منير الحدادي قد راسل الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، من أجل تأهيله حمل قميص المنتخب الوطني خلال الاستحقاقات المقبلة ، و تغيير جنسيته الرياضية.

ولازالت حتى الآن لم تصدر الجامعة المغربية لكرة القدم، أي بلاغ بخصوص هذا الموضوع.

وسبق للحدادي أن رفض دعوة المنتخب المغربي من أجل حمل القميص الوطني، حيث فضل الانضمام للمنتخب الإسباني حينما كان ديل بوسكي مديرا فنيا للاروخا.

يذكر أن الحدادي لم يشارك في أي مباراة منذ مباراة مقدونيا عن التصفيات الأوروبية في شتنبر 2014، بعد خوضه 15 دقيقة فقط ، وهو الأمر الذي يبدو قد دفع اللاعب إلى البحث عن تغيير موقفه.