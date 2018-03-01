هام للمغربيات..وسيلة جديدة للتبليغ عن التحرش الجنسي والاغتصاب..وها كيفاش+فيديو ﻿

أعلن الاتحاد النسائي المغربي الحر، عبر حسابه بالفيسبوك، خلال الأسبوع الجاري، عن إطلاقه لتطبيق جديد تحت اسم ''مانشوفوش''، سيمكن المغربيات من التبليغ عن تعرضهن للتحرش الجنسي أو الاغتصاب.

''شوف تيفي''

أعلن الاتحاد النسائي المغربي الحر، عبر حسابه بالفيسبوك، خلال الأسبوع الجاري، عن إطلاقه لتطبيق جديد تحت اسم ''مانشوفوش''، سيمكن المغربيات من التبليغ عن تعرضهن للتحرش الجنسي أو الاغتصاب.

وعقد الاتحاد النسائي أمس الأربعاء، ندوة صحفية بمدينة الرباط، كشف من خلالها عن محتويات هذا التطبيق، والتعريف بأهدافه التي ستكون في صالح المرأة المغربية الراغبة في التبيلغ عن تعرضها للتحرش أو الاغتصاب والتعنيف.

وتطرقت الجمعية خلال الندوة الصحفية إلى القانون الجديد الذي يهدف إلى حماية المرأة بالمغرب، وطالبت من خلاله بتضافر الجهود والوقوف إلى جانب المرأة المغربية ضحية التعنيف أو الاغتصاب أو التحرش الجنسي.