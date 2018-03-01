هاذ شي خطير بزاف..مول الدجاج غتاصب طفل وسط المحال ديالو بفاس ﻿

اهتزت منطقة عرسة الزيتون بمدية فاس، قبل أيام على وقع فضيحة من العيار الثقيل، بطلها ''مول الدجاج''، وجهت له أسرة أصابع الاتهام باغتصاب طفلها البالغ من العمر 8 سنوات.

"شوف تيفي"

اهتزت منطقة عرسة الزيتون بمدية فاس، قبل أيام على وقع فضيحة من العيار الثقيل، بطلها "مول الدجاج"، وجهت له أسرة أصابع الاتهام باغتصاب طفلها البالغ من العمر 8 سنوات.

وحسب مصدر مطلع لـ "شوف تيفي" فإن أسرة قدمت شكاية إلى المصالح الأمنية، أفادت من خلالها أن طفلها، حل بمحل خاص ببيع الدجاج من أجل الحصول على مخلفات الدجاج التي تمنح لكلب الأسرة، إلا أن صاحب المحل استدرج الطفل ومارس عليه الجنس من الدبر داخل إحدى الغرف.

وأشار ذات المصدر أن والدة الطفل حصلت على شهادة طبية، تؤكد تعرض فلذة كبدها لهتك العرض، مشيرا إلى أن "مول الدجاج" أطلق سراحه بعد الاستماع له من طرف المصالح الأمنية.