 اجتماع المجلس الإداري لقناة ميدي 1 تيفي... وهذه حصيلة عمل القناة برسم سنة 2017 ﻿
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اجتماع المجلس الإداري لقناة ميدي 1 تيفي... وهذه حصيلة عمل القناة برسم سنة 2017

بتاريــخ : 22 مارس 2018 / 14:18 اجتماع المجلس الإداري لقناة ميدي 1 تيفي... وهذه حصيلة عمل القناة برسم سنة 2017 | إعلام وتواصل
اجتماع المجلس الإداري لقناة ميدي 1 تيفي... وهذه حصيلة عمل القناة برسم سنة 2017
عقد المجلس الإداري لقناة ميدي 1 تيفي أمس الأربعاء 21 مارس 2018 اجتماعا برئاسة ''حسن خيار'' خصص لدراسة حصيلة عمل القناة برسم سنة 2017 وكذا النقاط المختلفة المدرجة في جدول الأعمال.

شوف تيفي

عقد المجلس الإداري لقناة ميدي 1 تيفي أمس الأربعاء 21 مارس 2018 اجتماعا برئاسة "حسن خيار" خصص لدراسة حصيلة عمل القناة برسم سنة 2017 وكذا النقاط المختلفة المدرجة في جدول الأعمال.

وقد أبرزت البيانات المالية للقناة إلى غاية 31 دجنبر 2017 طبقا للقوانين المعمول بها تحسنا في الناتج الصافي بنسبة 18 في المائة مقارنة بسنة 2016 ، وهو إنجاز جاء ثمرة لنهج حكامة جيدة ترتكز على التدبير المعقلن للتحملات وزيادة للموارد التي تتيح تطويرا مستمرا ذا جودة للعرض التحريري للقناة.

وبخصوص الرؤى المستقبلية للقناة فهي تعمل على مواصلة مشروعاتها كقناة للأخبار المستمرة مع إطلاق قناة ثالثة باللغة العربية ونافذة رقمية إذاعية وتلفزية جديدة.

وبعد مناقشة بين أعضاء المجلس حول النقط التي تضمنها جدول أعمال هذا الاجتماع، وأخذه علما بتقارير لجنة الافتحاص المالي ومفوضي الحسابات صادق المجلس على محضر الدورة الماضية للمجلس الإداري كما صادق على بيانات إغلاق حسابات 2017 وكذا مشروع ميزانية 2018.

كما عبر المجلس الإداري عن ارتياحه وتجديد دعمه للاستراتيجية المتبعة، موكلا لرئيس العمل من أجل إعطاء الأولوية لتنمية وترسيخ حضور ميدي 1 تيفي في إفريقيا بشراكة مع إذاعة البحر الأبيض المتوسط الدولية.

وفي هذا الإطار عبر مجلس الإدارة عن ارتياحه لنسبة المشاهدة التي حققتها ميدي1 تيفي السنة المنصرمة حيث تبوأت الصدارة باعتبارها القناة الإخبارية الأولى في المغرب متقدمة على باقي القنوات العربية والدولية كما نوه بالريادة الرقمية للقناة.

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المغرب شوف تيفي ميدي1 تيفي حصيلة العمل

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